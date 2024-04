(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Capricorn Energy PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur l'Egypte - La perte avant impôts en 2023 se réduit à 102,1 millions USD contre 148,5 millions USD l'année précédente, malgré des revenus en baisse de 12% à 201,0 millions USD contre 229,6 millions USD. La perte se réduit en raison de la baisse des coûts, notamment des coûts d'exploration générale qui ont diminué de 45 %, passant de 48,7 millions de livres sterling à 26,9 millions de livres sterling, et des coûts des puits d'exploration infructueux qui ont chuté de 65 %, passant de 57,8 millions de livres sterling à 20,5 millions de livres sterling. Capricorn Energy propose également un dividende spécial de 50 millions USD à verser au deuxième trimestre 2024.

Crystal Amber Fund Ltd - investit dans des actions britanniques de petite et moyenne capitalisation - La valeur nette d'inventaire par action augmente de 14 % pour atteindre 107,33 pence à la fin du semestre au 31 décembre, contre 93,33 pence à la fin du mois de juin. "Cette solide performance absolue et relative s'inscrit dans la continuité des trois dernières années", ajoute Crystal Amber. "Au cours de la période considérée, la plus forte contribution à l'augmentation de la valeur nette d'inventaire a été la hausse de 79 % du cours de l'action De La Rue. En septembre 2023, nous avons indiqué qu'après une période prolongée d'activisme intense et fructueux chez De La Rue, le fonds a acheté 15,3 millions d'actions pour un coût de 6,3 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 41,2 pence par action. Alors que la stratégie d'investissement du fonds reste de maximiser la valeur par le biais de remboursements de capital, cet achat opportun démontre l'avantage pour les actionnaires de conserver un certain degré de flexibilité en ce qui concerne les participations existantes".

Schroder BSC Social Impact Trust PLC - société d'investissement axée sur l'impact social positif ainsi que sur la croissance du capital et les revenus à long terme - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour les six mois se terminant le 31 décembre s'affaiblit à 0,4 %, contre 1,7 % l'année précédente. La valeur nette d'inventaire par action diminue de 1,3 % pour atteindre 103,05 pence au 31 décembre, contre 104,90 pence à la fin du mois de juin. La société déclare : "Les effets à long terme de la récente instabilité économique devraient se poursuivre, les revenus réels restant inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Les personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées du Royaume-Uni continuent d'être touchées de manière disproportionnée, avec une augmentation des problèmes sociaux tels que le sans-abrisme en 2023, des pressions continues sur l'accessibilité financière des biens et services essentiels, et une pression prolongée sur les dépenses publiques. Il en résulte une demande continue et croissante pour les services offerts par les investissements de l'entreprise".

Aurora Investment Trust PLC - Fonds d'investissement et fonds d'investissement alternatif basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 décembre a augmenté de 35 % pour atteindre 274,34 pence, contre 203,45 pence l'année précédente. Augmentation du dividende final de 16% à 3,45 pence contre 2,97 pence. Rendement total de la valeur nette d'inventaire de 36 %, dépassant le rendement total de l'indice FTSE All Share de 7,9 %. "Le portefeuille a enregistré de solides performances dans tous les domaines, sans détracteurs notables dans les principales positions au-delà d'une pondération de 3 %. Les principaux contributeurs ont été Barratt Developments qui a contribué à hauteur de 6,9%, Frasers Group qui a contribué à hauteur de 6% et Hotel Chocolat qui a contribué à hauteur de 4%", ajoute Aurora.

RegTech Open Project PLC - Entreprise technologique londonienne spécialisée dans l'automatisation et l'optimisation des opérations de mise en conformité réglementaire - présente ses comptes intermédiaires couvrant quatre mois et demi jusqu'au 31 décembre. Le chiffre d'affaires s'élève à 370 000 GBP, tandis que la perte avant impôts s'élève à 8,4 millions de GBP. "L'équipe a apporté d'importantes améliorations opérationnelles en vue de préparer la croissance et d'opérer en tant que société cotée en bourse, et a réalisé une croissance des revenus récurrents facturés, tout en maintenant une forte rétention de la clientèle et en commençant à exécuter les initiatives de croissance stratégique de la société", déclare le directeur général Ian Halliday-Pegg. "Avec un investissement accru dans le reste de 2024, nous sommes impatients de capitaliser sur les vents suivants et d'accélérer notre croissance pour répondre à notre vision." RegTech a été cotée à Londres en août.

Flex Labs Inc - Développeur de logiciels d'IA basé à Whistler, Canada - Ne déclare aucun revenu pour les six mois se terminant le 31 décembre. Perte avant impôts de 693 853 CAD, soit environ 407 232 GBP. Flex Labs s'est inscrite à la Bourse de l'Aquis en décembre.

Aukett Swanke Group PLC - Fournisseur de services d'architecture et d'aménagement intérieur basé à Londres - Le chiffre d'affaires en 2023 augmente d'environ deux tiers pour atteindre 14,3 millions de livres sterling, contre 8,6 millions de livres sterling en 2022. La perte avant impôt passe de 1,8 million de livres sterling à 351 000 livres sterling. Retour à un bénéfice commercial avant impôt de 28 000 GBP, contre une perte de 72 000 GBP. Ce chiffre n'inclut pas les coûts d'acquisition ni les dépréciations de goodwill.

Fragrant Prosperity Holdings Ltd - société d'acquisition spécialisée - La perte avant impôt pour l'exercice clos le 31 mars 2023 est ramenée à 126 237 GBP, contre 697 706 GBP pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Les autres dépenses d'exploitation ont nettement diminué, passant de 673 033 GBP à 98 689 GBP. Fragrant Prosperity avait signé un protocole d'accord avec Hi 55 Ventures Ltd, une entreprise de fintech basée au Royaume-Uni, concernant le refinancement potentiel de FPH et l'acquisition de Hi 55 par FPH pour 47 millions de livres sterling. "Malheureusement, en raison de conditions de marché défavorables, l'acquisition envisagée n'a pas été réalisée et les négociations ont cessé après la fin de l'année. Le conseil d'administration a continué à examiner un certain nombre d'opportunités d'acquisition potentielles dans le secteur, mais aucune d'entre elles ne répondait aux critères de sélection nécessaires à la fin de l'année", indique Fragrant Prosperity.

Corcel PLC - société pétrolière et gazière en amont, avec des intérêts dans les métaux de batterie, opérant en Angola, au Brésil et en Australie - Le partenaire Riversgold Ltd se retire de l'accord de complément de prix du Mont Weld, car il entreprend un "processus de rationalisation des tènements", explique Corcel. "Cette décision laissera à la société une participation de 80 % dans le projet, le solde de 20 % étant détenu par Extraction Srl, une entité dans laquelle Antoine Karam, président exécutif de Corcel, détient 45 %", ajoute Corcel. "Les participations actuelles et futures étant maintenant clarifiées, la société évalue ses options et les prochaines étapes concernant la poursuite du développement du projet". Au cours des six mois précédant le 31 décembre, la perte avant impôts de Corcel s'est creusée pour atteindre 1,3 million de livres sterling, contre 700 000 livres sterling l'année précédente.

88 Energy Ltd - Société d'exploration pétrolière axée sur l'Alaska - Mardi, le test d'écoulement du réservoir Upper SFS dans son puits de découverte Hickory-1 confirme la découverte de pétrole léger. Les débits obtenus par fracturation à faible volume sur un petit intervalle vertical de 20 pieds sont conformes aux attentes et aux résultats observés dans d'autres réservoirs sur des terrains adjacents. Ashley Gilbert, directeur général, commente : "Cela confirme notre compréhension du potentiel substantiel de ces réservoirs... Nous allons maintenant entreprendre des tests d'écoulement sur le réservoir SMD-B, moins profond, au cours des prochaines semaines. Il s'agit d'une zone qui a déjà été testée avec succès sur les terrains adjacents au nord". Jeudi, la perte avant impôts en 2023 se réduit à 14,4 millions de dollars australiens, soit environ 7,5 millions de livres sterling, contre 70,7 millions de dollars australiens en 2022. Le rapport fait état d'une dépréciation de l'exploration et de l'évaluation de 9,5 millions de dollars australiens, ce qui représente une nette diminution par rapport aux 68,6 millions de dollars australiens.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

