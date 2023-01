Capricorn Energy convoque une assemblée générale après la demande de Palliser

(Alliance News) - Capricorn Energy PLC a programmé lundi une assemblée générale le 1er février, en réponse à une demande de l'actionnaire Palliser Capital Master Fund Ltd de révoquer plusieurs administrateurs.

Capricorn est une société d'énergie en amont basée à Édimbourg et possédant des actifs en mer du Nord britannique, au Mexique, au Suriname, en Mauritanie et en Égypte.

Palliser avait demandé à l'assemblée d'examiner les résolutions visant à retirer du conseil d'administration sept des administrateurs actuels de Capricorn et à nommer six nouveaux administrateurs sélectionnés par Palliser, qui avait porté sa participation dans Capricorn à 6,9 % le 28 novembre, contre 5,1 % auparavant.

Palliser conteste la décision de fusionner Capricorn avec la société en commandite énergétique israélienne NewMed Energy, qui, selon Capricorn, "créerait un champion mondial du gaz et de l'énergie".

La fusion, proposée en septembre, verra Capricorn acquérir tous les intérêts de la société en commandite NewMed en échange de nouvelles actions Capricorn.

Dans une lettre adressée à Palliser, Capricorn a déclaré avoir procédé à un examen détaillé du plan alternatif d'optimisation de la valeur proposé par Palliser, qui comprenait un retour immédiat de 620 millions USD en espèces aux actionnaires, et avoir rencontré Palliser pour en discuter.

"Suite à cet examen détaillé et à cet engagement, le conseil d'administration a conclu que la combinaison proposée de NewMed apporterait plus de valeur aux actionnaires de Capricorn que votre plan", a déclaré Capricorn.

Capricorn a déclaré qu'elle est ouverte à la suggestion de Palliser que les résolutions de son assemblée générale visent à créer "une opportunité de réévaluer les mérites et les conditions du NewMed" et de l'évaluer par rapport à des alternatives, plutôt que de mettre en œuvre son plan alternatif.

La société a ajouté qu'elle est prête à ajouter certains des candidats de Palliser au conseil d'administration avant l'assemblée générale de février.

"Nous pensons qu'il reste plus que suffisamment de temps pour mener notre évaluation afin qu'un certain nombre de vos candidats, en tant qu'administrateurs de la société, puissent évaluer par eux-mêmes les alternatives stratégiques qui ont été explorées par le conseil et évaluer l'ensemble des informations qui sous-tendent notre recommandation de combinaison", a déclaré Capricorn.

Capricorn a déclaré qu'elle organiserait une assemblée générale pour demander aux actionnaires d'approuver son projet de combinaison avec NewMed "à la même date ou aux environs de la date de l'assemblée générale demandée".

Les actions de Capricorn étaient en baisse de 0,4% à 240,00 pence par action lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

