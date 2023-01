Capricorn Energy poursuit le rapprochement avec NewMed ; différends avec Palliser

(Alliance News) - Capricorn Energy PLC a déclaré jeudi qu'elle poursuivrait son association avec la société en commandite énergétique israélienne NewMed Energy afin de "créer un champion mondial du gaz et de l'énergie", tout en exprimant ses désaccords avec son actionnaire Palliser Capital UK.

La société d'énergie en amont basée à Édimbourg, en Écosse, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le regroupement avec NewMed fournisse un rendement en espèces d'environ 620 millions USD, dont plus de 120 millions USD pourraient être rendus aux actionnaires à court terme.

Elle a déclaré qu'elle offrirait une échelle et une liquidité accrues, ainsi qu'un dossier d'investissement supérieur, et qu'elle bénéficierait stratégiquement des tendances en matière de sécurité énergétique et de transition énergétique.

En outre, elle offrira une protection résiliente contre la baisse des prix des matières premières, tout en conservant une exposition à la hausse, ainsi que de faibles coûts d'exploitation et des dépenses d'investissement minimales pour la maintenance.

Capricorn Energy a déclaré que la combinaison visera à doubler la production des projets de développement au sein du portefeuille existant d'ici 2030, tout en "proposant un profil environnemental, social et de gouvernance amélioré avec l'échelle et les ressources nécessaires pour accélérer notre engagement à atteindre des émissions de carbone nettes de portée 1 et 2 d'ici 2040 dans l'ensemble du portefeuille combiné".

Entre-temps, elle a également fait part de ses désaccords avec l'actionnaire Palliser au sujet de sa combinaison avec NewMed, notamment en ce qui concerne la demande de Palliser de convoquer une assemblée des actionnaires afin de retirer sept administrateurs du conseil de Capricorn Energy et de nommer six nouveaux candidats proposés par Palliser.

Capricorn Energy a déclaré avoir rencontré Palliser 11 fois dans le cadre de ses engagements envers les actionnaires.

"Nous partageons leur engagement déclaré à maximiser la valeur pour les actionnaires, et c'est dans cet esprit que nous avons rencontré l'équipe de Palliser", a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a qualifié le plan alternatif de Palliser pour la création de valeur future de "basé sur une valeur surévaluée de Capricorn sur une base autonome", en raison d'un recours à "plusieurs faits et hypothèses dépassés et incorrects".

Il s'agit notamment de l'affirmation de Palliser selon laquelle elle sera en mesure de restituer immédiatement 620 millions USD aux actionnaires grâce au regroupement, de l'évaluation des droits à la valeur conditionnelle à plus de 300 millions USD et de la sous-estimation des coûts, des défis et des délais.

"Nous exhortons les actionnaires de Capricorn à examiner attentivement ces documents. Nous sommes réellement préoccupés par le fait que les actionnaires qui s'appuient sur le plan [de Palliser], sans comprendre les risques matériels et les erreurs dans son analyse, voteront probablement pour la destruction de valeur", a déclaré Capricorn Energy.

Le 28 novembre, Palliser a acheté une participation de 6,9 % dans Capricorn Energy.

Les actions de Capricorn Energy étaient en hausse de 0,3 % à 245,72 pence chacune à Londres jeudi matin.

