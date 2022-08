L'investisseur clé Madison Ave affirme que Capricorn vaut plus que l'accord prévu avec Tullow.

L'accord créerait un producteur centré sur l'Afrique, d'une capacité de 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour, payé avec des actions Tullow nouvellement émises, mais plusieurs investisseurs de Capricorn ont déclaré qu'il sous-évaluait Capricorn et profitait principalement à Tullow.

Lorsque la fusion prévue a été annoncée en juin, elle valorisait les actions de Capricorn à environ 210 pence chacune. Lundi, à la mi-journée, les actions valaient environ 234 pence.

"Capricorn vaut plus de 300 pence par action et peut-être beaucoup plus, étant donné les possibilités d'amélioration de la valeur en Égypte", a déclaré Eli Samaha, associé directeur chez Madison Avenue Partners, qui détient 6,3 % de Capricorn.

Parmi les autres investisseurs de Capricorn qui critiquent l'opération figurent Palliser et Kite Lake, avec des participations valant respectivement environ 5 % et 6,7 %, et Legal & General Investment Management qui détient environ 4 %, selon les sociétés et les données Refinitiv Eikon.

La semaine dernière, Palliser avait recommandé à Capricon d'abandonner la fusion proposée, qu'elle décrivait comme une "prise de contrôle à prime nulle" par Tullow.

Newtyn Management, qui détient 5,3 % de Capricorn et n'a pas répondu à une demande de commentaire, a été cité par Bloomberg comme s'opposant à l'opération.

L'accord doit être approuvé par 75 % des actionnaires de Capricorn et de Tullow pour être mis en œuvre. Les conseils d'administration des deux entreprises soutiennent la fusion.

Certains investisseurs critiques détiennent des actions de Capricorn via des produits dérivés qui peuvent être transformés en participations.

Un investisseur de Capricorn, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que les alternatives à la transaction incluent la recherche d'un autre acheteur qui valorise davantage les actifs égyptiens de Capricorn ou bénéficie de sa position fiscale avantageuse en Grande-Bretagne, ainsi qu'un dividende spécial en espèces.

Un porte-parole de Capricorn a déclaré que son conseil d'administration continuerait à s'engager auprès des actionnaires.

"La société se concentre sur la création d'une valeur durable pour toutes les parties prenantes ; les 5 milliards de dollars rendus aux investisseurs au cours des 15 dernières années en sont un exemple", a déclaré Capricorn.

Tullow a refusé de commenter lundi.

Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une obligation vendredi que l'opération était bénéfique pour Tullow, en apportant diversification, échelle et amélioration du bilan.

"Nous pensons qu'avec (Capricorn) se négociant à une prime d'environ 20 % par rapport à son évaluation implicite de fusion, il y a encore des points d'interrogation autour des conditions de l'opération", a déclaré Jefferies.

Dans une précédente note sur Capricorn, les analystes de Jefferies avaient qualifié la fusion de "positive" et apportant "une plus grande échelle et un plus grand objectif".