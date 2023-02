Le nouveau conseil d'administration de Capricorn Energy renonce à la fusion avec NewMed Energy.

(Alliance News) - Capricorn Energy PLC et NewMed Energy Ltd ont annulé mercredi leur projet de fusion, après que le conseil d'administration de Capricorn ait recommandé aux actionnaires de voter contre cette idée lors d'une assemblée générale prévue la semaine prochaine.

Les actions de Capricorn Energy étaient en baisse de 0,4 % à 248,00 pence chacune à Londres mercredi matin. Toutefois, l'action est en hausse de 18 % sur l'année écoulée.

Capricorn est une société d'énergie en amont basée à Édimbourg qui possède des actifs dans la mer du Nord britannique, au Mexique, au Suriname, en Mauritanie et en Égypte.

NewMed Energy est une filiale du groupe Delek, axée sur l'exploration, le développement, la production et la vente de gaz naturel et de condensat en Méditerranée orientale.

Le conseil d'administration de Capricorn avait auparavant promu la fusion avec NewMed, mais un actionnaire majeur a réussi à évincer de nombreux membres du conseil et à en installer de nouveaux, qui ont entrepris de revoir le plan.

"Sur la base de son travail à ce jour concernant la révision stratégique et en tenant compte des opinions exprimées par les actionnaires sur la transaction NewMed, le conseil a décidé de conseiller aux actionnaires de voter contre la transaction NewMed. En conséquence de cette décision, la société et NewMed ont mutuellement convenu que l'accord de regroupement d'entreprises conclu entre la société et NewMed le 29 septembre 2022 soit résilié avec effet immédiat", a déclaré Capricorn.

En conséquence, la société a annulé le vote des actionnaires prévu pour l'assemblée générale de mercredi prochain.

De son côté, NewMed a confirmé mercredi que les deux parties avaient convenu mutuellement de mettre fin à la transaction.

En janvier dernier, Capricorn avait convoqué une autre assemblée des actionnaires à la demande de Palliser Capital Ltd, qui exigeait le remplacement d'un grand nombre d'administrateurs. En conséquence, cinq des neuf membres du conseil de Capricorn - y compris le directeur général et le président du conseil - ont démissionné.

Capricorn avait proposé la fusion avec NewMed Energy en septembre de l'année dernière, après s'être retiré d'une fusion avec Tullow Oil PLC qui avait été annoncée en juin.

