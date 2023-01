NewMed souhaite toujours la fusion avec Capricorn mais garde ses options ouvertes

Capricorn Energy PLC - société énergétique en amont basée à Édimbourg et possédant des actifs en mer du Nord britannique, au Mexique, au Suriname, en Mauritanie et en Égypte - NewMed Energy LP déclare qu'elle continue à promouvoir son projet de fusion avec Capricorn Energy selon les conditions existantes, affirmant qu'il s'agit de "l'option la plus convaincante pour toutes les parties prenantes concernées". Cependant, la société israélienne continue également à envisager des "options stratégiques alternatives" à la fusion avec Capricorn, qui fait face à une opposition de l'actionnaire Palliser Capital Master Fund Ltd à l'opération.

La semaine dernière, Capricorn a convoqué une assemblée générale pour le 1er février en réponse à une demande de l'actionnaire Palliser (6,9 %), déclarant qu'elle tiendra une réunion pour approuver la fusion par actions avec NewMed à peu près au même moment. Palliser a proposé à la place un retour immédiat de 620 millions USD en espèces par Capricorn à ses actionnaires. En octobre dernier, Capricorn avait annulé une proposition de fusion avec une autre société du FTSE 250, Tullow Oil PLC, en faveur de l'accord avec NewMed.

Cours actuel de l'action : 242,60 pence

Évolution sur 12 mois : +26%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

