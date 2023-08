Capricorn Energy PLC est une société énergétique indépendante basée au Royaume-Uni. La société a découvert, développé et produit du pétrole et du gaz dans de multiples contextes à travers le monde. Elle détient un portefeuille équilibré d'actifs de développement, de production et d'exploration, avec des intérêts dans différents pays, tels que le Royaume-Uni, l'Égypte, la Mauritanie, le Mexique et le Suriname. Elle exploite cinq licences en mer du Nord méridionale au Royaume-Uni : P2428 et P2567 et P2560, P2561 et P2562 avec son partenaire Deltic Energy. Elle détient des intérêts dans quatre blocs du golfe du Mexique, dont deux en tant qu'opérateur : Blocs 9 et 15, et deux en tant que non-opérateur : Blocs 7 et 10. Elle exploite le bloc 61, situé dans le bassin Guyane-Suriname. Elle détient une participation de 90 % dans le bloc C7 au large de la Mauritanie. Ses champs de production sont répartis sur quatre zones distinctes : La zone Obaiyed, Badr El Din, Northeast Abu Gharadig et Alam El Shawish West. Badr El Din comprend cinq concessions productrices de pétrole et de gaz.