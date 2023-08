Capricorn Group Limited a annoncé que les actionnaires sont informés que le bénéfice après impôt du Capricorn Group pour l'exercice clos le 30 juin 2023 devrait augmenter de 24 % à 34 % par rapport à la période précédente, tandis que le bénéfice de base par action devrait augmenter de 27 % à 37 % et le bénéfice global par action de 30 % à 40 % par rapport à la période précédente. L'amélioration de la performance est due à l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse significative des taux repo, à la croissance du portefeuille de prêts et à une gestion prudente des coûts de financement au cours de l'exercice financier. Les charges de dépréciation devraient être sensiblement inférieures à celles de la période précédente en raison d'une approche proactive de la gestion du risque de crédit et de l'atténuation de l'incertitude économique par rapport à l'exercice précédent.