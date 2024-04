Capricorn Metals Limited est un producteur d'or. La société se consacre à l'exploration, à l'évaluation, au développement et à la production du projet aurifère Karlawinda, ainsi qu'à l'exploration et à l'évaluation du projet aurifère Mt Gibson. Le projet aurifère Karlawinda est situé dans la région de Pilbara en Australie occidentale, à 65 kilomètres (km) au sud-est de la ville de Newman. Le projet Karlawinda comprend plus de 2 000 kilomètres carrés de terres prometteuses, dont la ceinture de roches vertes qui abrite le gisement d'or de Bibra, dont les ressources s'élèvent à 2,2 millions d'onces et la réserve à 1,2 million d'onces, ainsi que d'autres zones jugées prometteuses pour l'or. Le projet aurifère Mt Gibson (MGGP) est situé à environ 280 kilomètres au nord-est de Perth et à moins de 10 kilomètres de l'autoroute principale Great Northern Highway, dans la région de Murchison en Australie occidentale. Il se trouve à 150 kilomètres au sud-sud-est (SSE) de Yalgoo (gisements de métaux de base Golden Grove VHMS) et à 240 kilomètres au sud-sud-ouest (SSW) de Cue, de Big Bell et d'autres mines d'or filonien.

Secteur Or