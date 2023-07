Capricorn Metals Limited est une société d'exploration aurifère basée en Australie. La société opère dans deux zones de projet distinctes en Australie occidentale : le projet aurifère Karlawinda et le projet aurifère Mt Gibson. Le projet aurifère Karlawinda est situé dans la région de Pilbara en Australie occidentale, à environ 65 kilomètres au sud-est de la ville de Newman. Le projet Karlawinda consiste en une tenure prospective de plus de 2 000 kilomètres carrés, qui comprend la ceinture de roches vertes abritant les 2,3 millions d'onces de ressources et les 1,3 million d'onces de réserves du gisement aurifère Bibra, ainsi que d'autres zones aurifères. Le projet aurifère Mt Gibson (MGGP) est situé à environ 280 kilomètres au nord-est de Perth et à moins de 10 kilomètres de l'artère principale Great Northern Highway, dans la région de Murchison en Australie occidentale. Il se trouve à 150 kilomètres au sud-sud-est (SSE) de Yalgoo (gisements de métaux communs Golden Grove VHMS) et à 240 kilomètres au sud-sud-ouest (SSW) de Cue et des mines d'or filonien Big Bell et autres.

