CapStar Financial Holdings, Inc. est une société holding bancaire. La société opère principalement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la CapStar Bank (la Banque). Les produits et services de la banque comprennent des services bancaires commerciaux qui proposent une gamme complète de services bancaires aux entreprises et aux professionnels, notamment des comptes de dépôt et d'épargne, des services de gestion de trésorerie, ainsi que des financements pour les besoins commerciaux et industriels, l'immobilier occupé par le propriétaire, la construction et le développement foncier, et l'immobilier productif de revenus non occupé par le propriétaire ; des services bancaires aux consommateurs qui proposent une gamme de services bancaires aux particuliers, notamment des comptes de dépôt et d'épargne ainsi que des prêts immobiliers résidentiels, des prêts sur valeur domiciliaire et d'autres prêts à la consommation dont certains sont vendus sur le marché secondaire, et la gestion de patrimoine qui se spécialise dans l'aide aux particuliers pour développer des stratégies de retraite saines. Les prêts commerciaux et industriels de la société consistent en des prêts aux petites et moyennes entreprises.

Secteur Banques