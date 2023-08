Capstone Copper Corp. est une société minière de cuivre basée au Canada. La société exploite un portefeuille d'opérations de cuivre dans les Amériques et un projet de développement entièrement autorisé dans les districts producteurs de cuivre. Les propriétés minières de la société comprennent la mine Pinto Valley, la mine Cozamin, la mine Mantos Blancos, la mine de cuivre-or Mantoverde et le projet de développement Santo Domingo. La mine Pinto Valley est une mine de cuivre à ciel ouvert située en Arizona, aux États-Unis d'Amérique. La mine Cozamin est une mine souterraine de cuivre-argent avec une installation de broyage en surface, située à 3,6 kilomètres (km) au nord-nord-ouest de la ville de Zacatecas, au Mexique. La société détient une participation de 70 % dans la mine de cuivre-or Mantoverde. La Mantoverde est une mine à ciel ouvert, située dans la province de Chanaral, région d'Atacama, à 56 km au sud-est de la ville de Chanaral et à 100 km au nord de la ville de Copiapo. Le projet de développement Santo Domingo est un projet de cuivre-fer-or-cobalt, situé dans la région d'Atacama, au Chili.

Secteur Exploitations minières et métallurgie