Capstone Copper Corp. a annoncé que M. Robert Gallagher s'est retiré du conseil d'administration de la société à compter du 30 mai 2024. M. Gallagher est titulaire d'un B.A.Sc.

en génie minier de l'Université de la Colombie-Britannique en 1974 et a travaillé dans l'industrie minière pendant plus de 45 ans. Avant de rejoindre Capstone, il était président-directeur général et administrateur de New Gold Inc, un producteur d'or intermédiaire ayant des projets sur trois continents, et a également passé 15 ans chez Placer Dome Inc. et 7 ans chez Newmont Mining Corporation. Il a rejoint le conseil d'administration de Capstone Mining Corp.

en 2016 et préside le comité des performances techniques et opérationnelles ("TOP") depuis 2019.