Capstone Green Energy Corporation est un fournisseur de solutions personnalisées de micro-réseaux, de solutions d'énergie verte résiliente sur site en tant que service (EaaS) et de systèmes de technologie énergétique sur site. La société se concentre sur quatre segments commerciaux clés : EaaS, Produits de conversion d'énergie, Produits de stockage d'énergie et Solutions d'énergie hydrogène. Son secteur d'activité Energy Conversion Products est porté par ses systèmes énergétiques de microturbines à faibles émissions et résilients, qui proposent des solutions évolutives en plus d'une gamme de solutions adaptées aux besoins des clients, notamment des systèmes énergétiques hybrides et des turbines industrielles à plus grand gabarit. Par le biais de sa ligne commerciale EaaS, elle propose des solutions de location utilisant ses systèmes énergétiques à microturbine et ses systèmes de stockage par batterie, ainsi que des pièces de rechange sur le marché secondaire. Sa ligne commerciale Energy Storage Products conçoit et installe des systèmes de stockage pour micro-réseaux. Sa ligne commerciale Hydrogen Energy Solutions propose aux clients une variété de produits à base d'hydrogène, y compris les systèmes énergétiques à microturbine de la société.

Secteur Equipements électriques lourds