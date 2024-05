Captain Polyplast Limited est une société basée en Inde, qui fabrique et vend des systèmes de micro-irrigation et des produits connexes. La société exerce également des activités commerciales en tant que docker certified associate (DCA) et secrétaire général (CS) de l'Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) dans le domaine des polymères. (IOCL) dans le domaine des polymères. La société a deux segments : Fabrication de systèmes de micro-irrigation et de produits connexes, et DCA cum CS d'Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) - Activité Polymères. La société est un fabricant, un exportateur et une société commerciale de tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de qualité supérieure et d'équipements d'irrigation, notamment des systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion, des filtres à disques, des filtres à tamis, des filtres hydro-cycloniques, des filtres à sable (gravier), des raccords à compression, des vannes (électriques et mécaniques), des réservoirs d'engrais, des contrôleurs numériques, des manomètres et autres. Ses installations de production sont situées à Shapar (Veraval), Rajkot.

Secteur Machines et équipements industriels