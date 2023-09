Captain Technocast Limited est une société basée en Inde. La société a pour activité la fabrication, la production, la modification, la conversion, le raffinage, la fusion, la fabrication, la réparation, la finition, le traitement, l'amélioration, la manipulation, l'extrusion, le fraisage, la refente, la coupe, la coulée, le forçage, le laminage et le relaminage de toutes formes, tailles, variétés, spécifications, dimensions, descriptions et résistances de produits en fer et en acier, y compris les barres, les tiges, les structures, les profilés, les tuyaux, les feuilles, les moulages, les fils, les métaux de laminage et les broyeurs. Le secteur d'activité de la société est la fabrication et la vente de pièces moulées. La société est un fabricant, un exportateur et un fournisseur d'un assortiment qualitatif de valves industrielles, de pompes industrielles, d'équipements de lutte contre l'incendie, de pièces d'ingénierie et d'automobiles, de structures et de quincaillerie, d'équipements laitiers, de pièces de centrales électriques et de chaudières, de pièces d'aérospatiale et de pièces d'armement.

Secteur Acier