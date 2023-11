CAR Group Limited, anciennement Carsales.Com Ltd, est une entreprise australienne de petites annonces automobiles, motocycles et maritimes en ligne. La société propose un marché pour acheter et vendre des voitures, des motos, des camions, des caravanes et des bateaux. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Australie - Services de publicité en ligne ; Australie - Données, recherche et services ; Australie - Investissements dans les ventes de voitures ; Amérique du Nord ; Amérique latine et Asie. Le segment "Australia-Online Advertising Services" comprend les petites annonces automobiles en ligne, les services d'affichage publicitaire et les commissions de financement. Le segment "Australia-Data, Research and Services" comprend les services de données automobiles, notamment les logiciels, les analyses, les recherches et les rapports, les services d'évaluation, le développement de sites web, l'hébergement et les services de photographie. Le segment Australie - Investissements dans la vente de voitures comprend la vente au détail et en gros de pneus en ligne et les services d'inspection. Le segment Amérique du Nord et Asie comprend les petites annonces automobiles en ligne, les services d'affichage publicitaire et les services de données automobiles.

Secteur Internet