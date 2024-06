Cara Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase de développement. La société se concentre sur un paradigme thérapeutique visant à améliorer la vie des patients souffrant de prurit chronique. Elle développe une formulation orale de difelikefalin, un agoniste sélectif des récepteurs opioïdes Kappa non répertoriés, à action principalement périphérique, pour le traitement du prurit neuropathique chronique associé à la Notalgia Paresthetica (NP), une neuropathie fréquente et sous-diagnostiquée affectant le haut du dos. L'entreprise mène un programme clinique de phase II/III sur la NP. Ce programme comprend deux études - KOURAGE 1 et KOURAGE 2 - qui sont des études en double aveugle, contrôlées par placebo, d'une durée de huit semaines, les patients étant autorisés à passer à des extensions ouvertes d'une durée de 52 semaines. La société a développé une formulation IV de difelikefalin pour le traitement du prurit modéré à sévère associé à une maladie rénale chronique avancée chez les adultes sous hémodialyse. La formulation IV fait l'objet d'une licence mondiale.

Secteur Produits pharmaceutiques