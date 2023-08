Carabao Group Public Company Limited est une société holding. La société exerce des activités verticalement intégrées de fabrication, de commercialisation, de vente et de distribution de boissons énergétiques sous les marques Carabao Dang et Carabao, de boissons électrolytiques sous la marque Carabao Sport et d'autres boissons sous la marque de la société, notamment de l'eau potable, du café 3 en 1 et du café prêt à boire (RTD), et agit en tant que distributeur de produits de consommation de tiers dans les catégories alimentaires et non alimentaires. Les filiales de la société comprennent Carabao Tawandang Co. Ltd, Tawandang DCM Co. Ltd, Asia Pacific Glass Co. Ltd, Asia Can Manufacturing Co. Ltd, Carabao Marketing Group Co. Ltd, A Woody Drink Co. Ltd, Asia Carabao Venture Co. Ltd, Asia Packaging Manufacturing Co. Ltd, Carabao Trading (Hong Kong) Limited, Asia Pacific Glass Co. Ltd, Asia Pacific Glass Co. Ltd, Asia Can Manufacturing Co. Ltd, A Woody Drink Co. Ltd, Asia Carabao Venture Co. Ltd, Asia Packaging Manufacturing Co. Ltd. Asia Pacific Glass Co. est engagée dans la fabrication et l'approvisionnement de bouteilles en verre comme matériaux d'emballage pour les boissons énergisantes et d'autres boissons.

Secteur Boissons non alcoolisées