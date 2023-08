Caracal Gold plc, anciennement Papillon Holdings Plc, est une société minière aurifère basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'acquisition et le développement d'opportunités minières aurifères sous-exploitées en Afrique de l'Est. La mine d'or de Kilimapesa est la propriété de la société. La mine d'or de Kilimapesa est située dans le comté de Narok, à environ 230 kilomètres à l'ouest de Nairobi et à 20 kilomètres au nord de la frontière tanzanienne. La société produit une mine souterraine à faible profondeur et une usine de traitement ainsi qu'un permis de prospection.

Secteur Or