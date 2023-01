Le président de Caracal Gold quitte ses fonctions ; la recherche d'un successeur commence.

Caracal Gold PLC - producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Le président non exécutif Simon Games Thomas démissionne avec effet immédiat. Il déclare qu'un président remplaçant sera nommé en temps voulu et qu'il est en discussion avancée avec un candidat potentiel.

Cours actuel de l'action : 0,50 pence, en baisse de 4,8%.

Évolution sur 12 mois : baisse de 60 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.