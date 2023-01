Les actions de Caracal Gold s'effondrent suite à l'échec du financement de 10,5 millions de dollars.

(Alliance News) - Les actions de Caracal Gold PLC ont baissé mardi, après que l'entreprise ait déclaré qu'elle ne procéderait plus à une opération de financement de 10,5 millions USD.

Les actions du producteur d'or basé à Londres et spécialisé dans l'Afrique de l'Est ont baissé de 26% à 0,59 pence chacune à Londres mardi vers midi.

En novembre dernier, Caracal Gold avait déclaré avoir décroché un financement conditionnel non dilutif de 10,5 millions USD par le biais d'un accord d'achat d'or prépayé avec OCIM Metals & Mining SA.

Mardi, cependant, Carcal a déclaré que l'accord ne sera pas poursuivi, car la date butoir du 31 décembre est passée.

Elle a expliqué qu'une condition n'avait pas été remplie, qui aurait permis à OCIM de décrocher le permis d'exploitation de la mine d'or Kilimapesa, fleuron de Caracal au Kenya, et qu'OCIM n'avait pas prolongé la date butoir.

Le chef exécutif Robbie McCrae a déclaré : "Nous sommes déçus de la décision d'OCIM de ne pas poursuivre la réalisation de la dernière condition suspensive et de conclure la transaction. L'équipe de Caracal a travaillé sans relâche depuis mai 2022 et la société et les projets ont passé avec succès une vérification préalable détaillée sur les plans juridique, financier et technique.

"Les fondamentaux solides du projet d'expansion de Kilimapesa restent les mêmes, les opérations et l'équipe du projet sont en place, le soutien de toutes les parties prenantes au Kenya et en Tanzanie est fort, et les leçons tirées du processus avec OCIM ont été constructives."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.