CARBIOS : Berenberg initie la couverture à l'achat

Aujourd'hui à 12:37 Partager

Berenberg a initié mardi le suivi du titre Carbios, une 'greentech' française à l'origine d'un procédé biologique à base d'enzymes permettant de déconstruire les plastiques et d'éviter la pollution, avec une recommandation d'achat.



Du point de vue de l'analyste, la technologie mise au point par Carbios est susceptible de 'changer la donne' au sein de l'industrie du recyclage des emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) en améliorant la recyclabilité et la circularité des produits.



A en croire l'intermédiaire, l'intérêt déjà manifesté pour l'entreprise par plusieurs grands groupes de la trempe de L'Oréal, Nestlé Waters ou PepsiCo laisse entrevoir une adoption prochaine de sa technologie.



Son objectif de cours de 51 euros fait d'ailleurs apparaître un potentiel haussier de 108%.



