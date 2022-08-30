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    ALCRB   FR0011648716

CARBIOS

(ALCRB)
  Rapport
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CARBIOS : Document AMF CP. 2022DD858643

30/08/2022 | 20:50
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2022DD858643

30 août 2022

FR0011648716 - DD153024

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Alain Marty, CSO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CARBIOS

LEI : 969500M2RCIWO4NO5F08

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.9003 Euro

VOLUME : 5 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.9003 Euro

VOLUME : 5 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Carbios SA published this content on 30 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 August 2022 18:49:02 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2021 1,01 M 1,01 M -
Résultat net 2021 -9,27 M -9,29 M -
Tréso. nette 2021 101 M 101 M -
PER 2021 -33,0x
Rendement 2021 -
Capitalisation 333 M 334 M -
VE / CA 2021 230x
VE / CA 2022 107x
Nbr Employés 47
Flottant 87,0%
Graphique CARBIOS
Durée : Période :
CARBIOS : Graphique analyse technique CARBIOS | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CARBIOS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 29,34 €
Objectif de cours Moyen 55,33 €
Ecart / Objectif Moyen 88,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Emmanuel Ladent Chief Executive Officer
Philippe Pouletty Chairman
Jean-Claude Lumaret Director & Technical Director
Alain Marty Scientific Director
Jacqueline Lecourtier Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CARBIOS-21.51%327
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-12.07%81 793
AIR LIQUIDE-7.75%66 839
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-12.43%39 906
ALBEMARLE CORPORATION21.90%33 378
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO., LTD.4.60%28 797