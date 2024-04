CARBIOS annonce le vif succès de son premier plan d'actionnariat salarié

Taux de participation record avec 88,49% des collaborateurs éligibles qui ont souscrits à l’opération





Un plan comprenant un abondement unilatéral correspondant à environ 48 actions par collaborateur éligible et la possibilité d’acquérir des actions avec une décote de 30%





Clermont-Ferrand, France, le 3 avril 2024 (18:30 CET). CARBIOS (la « Société », Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce le vif succès de son premier plan d’actionnariat salarié au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs du Groupe adhérents au plan d’épargne salariale en France.

Ce plan d’actionnariat salarié, lancé le 12 février 2024 a été souscrit par 123 salariés, soit 88,49% de l'effectif salarié concerné et a ainsi permis d’associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe. Il contribue à porter l’actionnariat salarié de Carbios, au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce, aux environs de 0,08% du capital. Le plan comprenait un abondement unilatéral correspondant à environ 48 actions pour chacun des collaborateurs éligibles.

Au total, c’est un peu plus de 59.400 euros qui ont été souscrits par les collaborateurs au travers du FCPE CARBIOS, lequel les investira en actions CARBIOS, après ajout de l'abondement correspondant de la Société pour environ 53.700 euros et de l'abondement unilatéral de cette dernière pour environ 110.600 euros, dans le cadre :

1) d'une augmentation de capital réservée d'un montant nominal de 5.892,60 euros, correspondant à l'émission de 8.418 actions CARBIOS nouvelles d’une valeur nominale de 0,70 euro chacune et,

2) de l'acquisition de 4.823 actions CARBIOS existantes auto-détenues.

Le capital social de la Société est de ce fait augmenté de 5.892,60 euros et se trouve ainsi porté de 11.786.048,40 euros à 11.791.941 euros.

Sophie Balmary, Directrice des Ressources Humaines et Juridique de CARBIOS : « La promotion de l’actionnariat salarié s’inscrit pleinement dans notre objectif d’associer l’ensemble de nos collaborateurs au développement et à la performance du Groupe CARBIOS. Le très large succès de ce premier plan d’actionnariat salarié témoigne de la confiance et de l’engagement de nos collaborateurs à créer durablement de la valeur et à œuvrer collectivement pour construire un avenir durable. »

Le règlement-livraison des 8.418 actions CARBIOS nouvelles aura lieu le 8 avril 2024.

Les parts de FCPE souscrites dans le cadre de ce plan d'actionnariat sont indisponibles pendant 5 ans, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3334-22 du Code du travail.

Les modalités de ce programme d’actionnariat salarié sont consultables dans le communiqué de presse du 8 février 2024 : CARBIOS annonce la mise en œuvre d'un programme d'actionnariat salarié.

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

