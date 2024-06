CARBIOS et Zhink Group entament des discussions officielles en vue d'un partenariat à long terme visant à installer des capacités industrielles de biorecyclage du PET en Chine

En proposant du PET recyclé issu du recyclage enzymatique, ce partenariat permettrait au groupe Zhink de réaliser ses ambitions de leader en augmentant ses capacités de production de PET recyclé ainsi que sa compétitivité en matière de développement durable.

Cet accord confirme la forte demande pour la technologie de biorecyclage de CARBIOS en Chine, premier producteur mondial de PET.

Située en Chine, la future usine dépolymérisera au moins 50 000 tonnes de déchets PET par an, avec la possibilité d'augmenter les capacités, afin de servir les marchés régionaux et mondiaux de l'emballage et du textile.

Clermont-Ferrand (France) and Hangzhou (China), le jeudi 27 juin (6h45 CEST).CARBIOS(Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, etZhink Group, l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans deux industries mondiales, le PET et les textiles, annoncent aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention commune pour la construction d'une usine de biorecyclage en Chine utilisant la technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS pour servir le marché mondial. Cet accord officialise la collaboration vers un partenariat à long terme en vue d'un premier contrat de licence pour la construction d'une usine d'une capacité minimale annuelle de traitement de 50k tonnes de déchets PET préparés et qui contribuerait à l'accélération d'une économie circulaire pour le plastique et le textile. La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour CARBIOS, et cet accord permettrait d'établir une présence sur ce marché majeur.

La Chine : premier producteur mondial de PET

Avec 67 millions de tonnes de PET produites chaque année, soit 61 % de la production mondiale[1], la Chine est le plus grand producteur de PET au monde. Avec l'augmentation de la demande régionale et mondiale de PET recyclé, la Chine a également le potentiel pour prendre la tête de la production de PET recyclé (r-PET). En 2021, 58 % du PET recyclé mondial était consommé en Asie (dont 38 % en Chine[2]), ce qui souligne l'importance de cette région en tant que producteur et consommateur majeur.

De plus, la Chine est un transformateur clé de PET en résines et fibres utilisées dans de nombreuses applications dans les industries de l'emballage et du textile. La Chine est notamment le premier pays à transformer le PET en fibres, représentant 78 % de l'ensemble de la transformation de fibres de PET dans le monde[3].

Le développement durable et les politiques "double carbone" sont considérées comme les principaux moteurs de l'industrie chinoise du recyclage du PET. Cliquez ici pour consulter les lignes directrices gouvernementales relatives à la mise en place d'un système de recyclage des déchets.[4]

[1]HIS Markit 2021, Market Research Future 2021

[2]HIS Markit 2021, Market Research Future 2021

[3]HIS Markit 2021, Market Research Future 2021

[4]https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202402/09/content_WS65c5ea15c6d0868f4e8e3e8a.html

Partenariat stratégique entre Zhink et CARBIOS

Pour Zhink, l'objectif stratégique est de développer deux industries mondiales, le PET et les textiles, et d'être un leader compétitif en matière de développement durable. Zhink est un acteur majeur du marché du PET, avec une production annuelle de 3 millions de tonnes de PET, desservant les marchés domestique et mondial. CARBIOS a développé une technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets plastiques PET et textiles polyester en produits de qualité vierge.L'accord initial entre les deux groupes permettra à Zhink d'augmenter ses capacités de PET recyclé et d'atteindre ses objectifs de durabilité en proposant du r-PET issu du recyclage enzymatique : une solution de recyclage circulaire qui peut traiter tous les types de déchets PET, y compris les déchets difficiles à recycler (tels que les bouteilles opaques et colorées, les barquettes alimentaires multicouches et les déchets textiles), tout en réduisant les émissions de CO 2 de 57 % par rapport à la production de PET vierge[1].Pour CARBIOS, cet accord marque une étape importante dans le déploiement de sa technologie à l'échelle mondiale et dans la mise en place de son modèle de licence, afin de réaliser son ambition de devenir un fournisseur technologique de premier plan dans le domaine du recyclage du PET d'ici à 2035.

Cette usine basée en Asie et sous licence par Zhink viendrait s'ajouter à la première usine de recyclage enzymatique du PET à l'échelle industrielle, actuellement en construction à Longlaville, en France.

[1]Scénario français, prenant en compte le détournement de 50 % des déchets PET de la fin de vie conventionnelle. PET vierge : 2,53 kg de CO2/kg (cradle to gate)

Une étape importante pour l'entrée de CARBIOS sur le marché chinois

L'ouverture de discussions officielles avec Zhink en vue de la signature d'un accord de licence marque une étape importante dans l'entrée de CARBIOS sur le marché chinois. Depuis sa création, CARBIOS a protégé ses innovations de manière proactive dans toutes les régions clés qui l'intéressent. La Chine étant considérée comme un marché majeur, toutes les familles de brevets[1]de CARBIOS possèdent un ou plusieurs titres dans ce pays. Pour sa technologie de biorecyclage du PET, CARBIOS possède actuellement 28 titres en vigueur en Chine, couvrant à la fois le processus industriel et les enzymes utilisées (y compris les variants qui seront utilisés dans le processus industriel).

[1]1 innovation = 1 famille de brevet