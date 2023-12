Carbios : A suivre aujourd'hui

Carbios a reçu un premier versement de 1,2 million d'euros de la part de l’Ademe pour le projet de recherche Opti-Zyme, mené en partenariat avec l’INRAE, l’INSA et le CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI, projet co-financé par l'État dans le cadre de France 2030. Le spécialiste des technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles précise que ce projet d’une durée de 4 ans a pour but d’investiguer les leviers scientifiques et techniques pour accroître la compétitivité du procédé.



Il s'agira également d'optimiser les investissements nécessaires et de réduire son empreinte environnementale.