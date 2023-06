Carbios : Fiche candidat M. Juan De Pablo

CARBIOS

Société anonyme au capital de 7.887.130,30 euros Siège social : Site de Cataroux, 8 rue de la Grolière, 63100 Clermont-Ferrand

531 530 228 RCS Clermont-Ferrand

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA

RATIFICATION DE LA NOMINATION EST PRESENTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2023

I DENTITE

Nom et Prénom usuel : M. DE PABLO Juan

Date de naissance : le 9 décembre 1962

Age : 60 ans

Nationalité : Américaine

Ci-après désigné le "Candidat"

R EFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DU CANDIDAT

Professeur d'Ingénierie moléculaire à l'école Pritzker et Vice-Président Exécutif pour la Science, l'Innovation, les Laboratoires Nationaux et les Initiatives Mondiales de l'Université de Chicago, Juan DE PABLO est également « Senior scientist » du Laboratoire National Argonne. L'essentiel de son travail est dédié à la compréhension et à la conception de nouveaux matériaux, et il est à la pointe des simulations de matériaux polymères. Juan DE PABLO détient plus de vingt brevets et est l'auteur ou co-auteur de plus de 600 publications.

Juan DE PABLO s'attache à maximiser la portée des efforts de l'Université en matière d'innovation, de technologie et de science, et à les connecter aux enjeux politiques et industriels. Titulaire en 1990 d'un Doctorat en Ingénierie Chimique de l'Université de Berkeley en Californie, il a mené des études post-doctorales à l'Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zürich.

Les autres mandats sociaux en cours qui sont exercés par Juan DE PABLO ou qui ont été exercés au cours des cinq dernières années sont: