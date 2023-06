Carbios : Fiche candidat de Mme Amandine De Souza

CARBIOS

Société anonyme au capital de 7.887.130,30 euros Siège social : Site de Cataroux, 8 rue de la Grolière, 63100 Clermont-Ferrand

531 530 228 RCS Clermont-Ferrand

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA

RATIFICATION DE LA NOMINATION EST PRESENTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2023

Identité

Nom et Prénom usuel : Mme DE SOUZA Amandine

Date de naissance : le 8 avril 1979

Age : 44 ans

Nationalité : Française

Ci-après désigné le "Candidat"

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années du candidat

Amandine DE SOUZA, Directrice Générale du site leboncoin (Adevinta France) depuis le 1er avril 2023 était Directrice Générale du BHV MARAIS (grands magasins français de commerce de détail, de décoration et de mode), d'Eataly (franchise de concept de gastronomie italienne) et des achats Maison, Bricolage et Loisirs du Groupe Galeries Lafayette depuis avril 2018, dont elle était également membre du Comité Exécutif depuis février 2020. Amandine a 17 ans d'expérience dans des entreprises de taille et de gouvernance très différentes : de l'entreprise familiale à la multinationale en passant par la start-up. Elle a été Directrice Générale France chez Westwing (une start-uppure-playere-commerce, site de ventes privées de mobilier et décoration) de 2015 à 2018. De 2009 à 2015, elle a été Directrice Marchandises de différentes catégories, principalement non- alimentaires, et du sourcing au sein du groupe Casino (distribution alimentaire et non- alimentaire). Auparavant, elle a travaillé comme consultante en stratégie chez Bain & Company en France et à l'international.

Les autres mandats sociaux en cours qui sont exercés par Amandine DE SOUZA ou qui ont été exercés au cours des cinq dernières années sont: