CARBIOS

Société anonyme au capital de 11.791.941 euros

Siège social : Site de Cataroux, 8 rue de la Grolière, 63100 Clermont-Ferrand

531 530 228 RCS Clermont-Ferrand

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA

NOMINATION EST PRESENTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET

EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2024

I DENTITE

Nom et Prénom usuel : Mme SAENZ Jennifer

Date de naissance : le 5 février 1978

Nationalité : Américaine

Age : 46 ans

Ci-après désigné le "Candidat"

R EFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES DU CANDIDAT

Jennifer SAENZ a rejoint la société Albertsons Companies en juillet 2021 et occupe le poste de Chief Merchandising Officer. Jennifer possède une vaste expérience de l'industrie mondiale et est reconnue dans le domaine du management, du marketing et de l'innovation. Elle a précédemment passé 15 ans chez PepsiCo, où elle a notamment occupé les fonctions de Global Chief Marketing Officer et President, Global Foods, responsable du portefeuille PepsiCo Foods, d'une valeur de 30 milliards de dollars. Auparavant, elle a été SVP & Chief Marketing Officer de PepsiCo Foods North America. Jennifer a également été récompensée pour ses réalisations professionnelles, notamment par le Fast Company's Most Creative People en 2018, le Brand Innovators's Top 100 Women in Marketing en 2017, 2018 et 2019, et le Brand Genius Award d'AdWeek en 2017. Jennifer est également membre du 2023 Class of Henry Crown Fellows à The Aspen Institute. Diplômée de la Goizueta School of Business de l'université Emory, Jennifer est également titulaire d'un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et diplômé du Leading Global Businesses Program de Harvard Business School. Elle est membre du Conseil d'administration de United Way of Metropolitan Dallas.

Les autres mandats sociaux en cours qui sont exercés par Jennifer SAENZ ou qui ont été exercés au cours des cinq dernières années sont:

Autres mandats et fonctions actuellement exercés dans d'autres sociétés :

Chief Merchandising Officer de Albertsons Companies ;