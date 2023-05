Carbios : Informations privilégiées / Autres communiqués

Clermont-Ferrand, France, 15 mai 2023 (19h00 CET). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a été sélectionnée parmi les 22 000 start-upde l'écosystème French Tech pour représenter l'innovation française au 6ème Sommet « Choose France ». « Choose France » est un sommet international du business dédié à l'attractivité de la France, une initiative d'Emmanuel Macron, Président de la République française. Seulement dix entreprises, dont Carbios, exposent leurs nouvelles technologies au Château de Versailles. À cette occasion, Carbios annonce avoir rejoint la communauté du Coq Vert lancée par Bpifrance en partenariat avec l'ADEME et le Ministère de la transition écologique, pour échanger entre dirigeants engagés et avancer son déploiement international.

Carbios est honorée d'avoir été sélectionnée par l'Elysée à l'occasion de « Choose France ». Ce sommet international permet des rencontres entre le Président de la République, les membres du gouvernement et les dirigeants de grands groupes étrangers et français afin d'échanger sur les ambitions économiques et d'attractivité de la France, » commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios . « Carbios est en plein déploiement industriel avec une première usine prévue dans la Région Grand Est, et en déploiement commercial à l'international de nos procédés. Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'État français en cette période stratégique pour l'entreprise. »

La communauté du Coq Vert

Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté fédère 2 000 membres acteurs du développement durable convaincus du besoin d'agir dans la transition énergétique et écologique.

A propos de Carbios :

Carbiosest une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d'éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de scale-up industriel et commercial. Son usine de démonstration de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et une unité de référence unique en son genre sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l'habillement, en vue d'améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.compour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Informations sur les actions de Carbios : ISIN Code FR0011648716 Ticker Code Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

