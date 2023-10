de dégradation du PET pour des applications industrielles à grande échelle). L'article démontre que l'enzyme LCCICCGde Carbios (publiée dans Nature en 2020) surclasse les trois concurrentes considérées comme les plus prometteuses dans la littérature scientifique : deux variants de l'enzyme IsPETase produites par Ideonella sakaiensis décrits par l'Université de Manchester et par l'Université d'Austin (Texas) et un variant de PES-H1 (aussi connue sous le nom de PHL7) décrit par l'Université de Greifswald. Par leur méthode standardisée internationale de comparaison des performances des enzymes capables de dégrader du PET en conditions industrielles, Carbios et Toulouse Biotechnology Institute (TBI) valident les performances supérieures de l'enzyme de Carbios, et confirme ainsi la position de leader de Carbios sur le sujet. De plus, depuis 2020, Carbios a encore grandement amélioré l'enzyme utilisée dans cet article, ce qui accroit encore la longueur d'avance de Carbios. Cette enzyme nouvelle génération (dont les résultats n'ont pas encore été publiés) sera utilisée dans la première usine au monde de biorecyclage du PET qui sera mise en service en 2025.

ACS Catalysis, l'une des revues scientifiques les plus influentes au monde (Impact Factor 13,7), d'un article intitulé« Assessment of Four Engineered PET Degrading Enzymes

Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios : « Avec cette publication dans la revue prestigieuse ACS Catalysis, nous avons souhaité proposer à la communauté scientifique une méthode de comparaison standardisée des enzymes dans des conditions industrielles. Cette étude confirme la position de leader de Carbios non seulement dans les performances exceptionnelles de son enzyme, mais surtout dans son application à l'échelle industrielle pour le biorecyclage des plastiques et textiles. Je tiens à remercier toutes mes équipes et mes confrères co-auteurs pour le partage, l'échange et la tenacité pour publier cet article de référence. »

En collaborant avec des enzymologistes de renom, Prof. Uwe Bornscheuer (University of Greifswald), et Prof. Gert Weber (Helmholtz-Zentrum Berlin), Carbios mobilise les expertises pour accélérer le recyclage biologique du PET.

Pour consulter cette publication, cliquez ici :https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acscatal.3c02922

Auteurs: Grégory Arnal, Julien Anglade, Sabine Gavalda, Vincent Tournier, Nicolas Chabot, Uwe T. Bornscheuer, Gert Weber and Alain Marty

