Carbios : La Direction de Carbios se renforce avec l'arrivée de Kader Hidra au poste de Directeur Financier

Regulatory News:

Carbios (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd’hui la nomination de Kader Hidra au poste de Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de la Société.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios commente : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Kader Hidra comme Directeur Financier. Ses atouts professionnels, sa personnalité et ses connaissances approfondies des marchés financiers auront indéniablement un impact majeur sur l'entreprise. »

Kader Hidra rejoint la Société avec plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine des marchés financiers. Avant d’intégrer Carbios, Kader Hidra était Directeur Général de Citégestion, une start-up digitale du Groupe EDF qui a connu une croissance exponentielle ces 3 dernières années. Précédemment, il occupait le poste de Directeur Investisseurs & Marchés du Groupe EDF dans lequel il a notamment participé au lancement de véhicules financiers innovants, au-delà de ses fonctions premières de communication financière et de relations investisseurs. Avant cela, Kader Hidra a occupé plusieurs postes dans le domaine de la finance et notamment en banques d’investissement à Londres (Morgan Stanley, Berenberg Bank).

En tant que Directeur Financier de Carbios, Kader Hidra sera un acteur clé pour accompagner la Société dans l’industrialisation de ses procédés. Il dirigera la gestion et l’organisation de la fonction finance de Carbios afin de renforcer une équipe déjà experte sur les relations investisseurs, la communication financière et le contrôle financier. Kader Hidra apporte ainsi une solide expertise des marchés financiers et une expérience managériale acquise au sein de grands groupes internationaux et de sociétés innovantes.

Kader Hidra est ingénieur diplômé de l’institut National Polytechnique de Grenoble et titulaire d’un MBA de l’Université de Duke-Fuqua (États-Unis).

Ian Hudson, Président du Conseil d’administration de Carbios ajoute : « Kader Hidra vient renforcer le Comité Exécutif de la Société et accompagner sa structuration dans un contexte de développement industriel. Le récent succès de l’augmentation de capital de Carbios atteste l’intérêt grandissant des investisseurs pour nos technologies innovantes et durables, donnant ainsi toutes les clés à Kader Hidra pour accompagner le pilotage de notre stratégie financière. »

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, rendues possibles grâce au soutien de Bpifrance (Projet THANAPLAST™, OSEO ISI), constituent une première mondiale et permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

CARBIOS est éligible au PEA-PME

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200906005017/fr/