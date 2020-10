Carbios : Oddo BHF initie à l'achat la couverture de Carbios

Regulatory News :

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd’hui que le bureau de recherche du groupe financier indépendant Oddo BHF, un leader sur la recherche ESG en Europe, vient d’initier la couverture de Carbios avec une étude intitulée « Les plastiques n’ont qu’à bien se tenir ! » et une recommandation à l’achat pour un objectif de cours à 41,50 euros*.

Le titre Carbios est également suivi par Bryan, Garnier & Co, Gilbert Dupont et Kepler Cheuvreux, dont les recommandations sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique « L’action Carbios » : https://carbios.fr/investisseurs/action/

* : Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenu entre Carbios et Oddo BHF. Les avis, évaluations ou prévisions concernant les performances ou l’activité de Carbios faits par les analystes assurant la couverture du titre sont seulement les leurs et ne doivent pas être considérés comme des avis ou des prévisions de Carbios ou de son management. La référence à ces analystes n’implique pas l’adhésion de Carbios au contenu de leurs publications ou recommandations.

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr - Carbios est éligible au PEA-PME

