Jennifer SAENZ a rejoint la société Albertsons Companies en juillet 2021 et occupe le poste de Chief Merchandising Officer. Jennifer possède une vaste expérience de l'industrie mondiale et est reconnue dans le domaine du management, du marketing et de l'innovation. Elle a précédemment passé 15 ans chez PepsiCo, où elle a notamment occupé les fonctions de Global Chief Marketing Officer et President, Global Foods, responsable du portefeuille PepsiCo Foods, d'une valeur de 30 milliards de dollars. Auparavant, elle a été SVP & Chief Marketing Officer de PepsiCo Foods North America. Jennifer a également été récompensée pour ses réalisations professionnelles, notamment par le Fast Company's Most Creative People en 2018, le Brand Innovators's Top 100 Women in Marketing en 2017, 2018 et 2019, et le Brand Genius Award d'AdWeek en 2017. Jennifer est également membre du 2023 Class of Henry Crown Fellows à The Aspen Institute. Diplômée de la Goizueta School of Business de l'université Emory, Jennifer est également titulaire d'un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et diplômé du Leading Global Businesses Program de Harvard Business School. Elle est membre du Conseil d'administration de United Way of Metropolitan Dallas.

Afin de satisfaire aux prescriptions prévues par l'article R. 225-113 du Code de commerce applicable en matière de toute augmentation de capital, nous vous invitons à vous reporter au Document d'enregistrement universel 2023 comprenant le rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport sur le gouvernement d'entreprise, établi dans le cadre de l'approbation des comptes annuels de la Société par votre Assemblée, et vous renseignant sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice.

votre disposition au siège social de la Société et sur son site internet dans les conditions et les délais prévus par la loi.

pour une durée de six années venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

4. Constatation de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes suppléant et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

Le Conseil d'administration propose de constater que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrice Morot, 63 Rue de Villiers - 92200 Neuilly Sur Seine - France arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée et propose de ne pas le renouveler et, conformément à l'article L. 823- 1 du Code de commerce, de ne pas pourvoir à son remplacement.

5. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d'administration (9ème résolution)

Aux termes de la neuvième résolution, nous vous proposons d'augmenter la somme fixe annuelle que la Société peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité du fait notamment, de la création récente d'un comité RSE et d'un comité stratégique.

Le montant de la somme fixe annuelle prévue par l'article L.225-45 du Code de commerce que la Société pourrait allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, serait fixée à 302.500 euros par exercice, étant précisé que la rémunération des administrateurs est proportionnelle à leur présence effective aux réunions du Conseil d'administration.

Ce montant demeurerait maintenu pour les exercices ultérieurs jusqu'à décision contraire de l'Assemblée et serait réparti librement entre les administrateurs.

6. Nomination de la société Copernicus Wealth Management en qualité de censeur de la Société (10ème résolution)

La société Copernicus Wealth Management, société anonyme de droit suisse dont le siège social est situé Via al Forte 1, 6900 Lugano, Suisse, représentée par Monsieur Alen VUKIC, né le 1er mai 1975 à Mendrisio (Suisse), de nationalité suisse, demeurant au Via Rubianèla 3, 6863 Besazio, Suisse, est un gestionnaire de fonds d'investissement privé et public, basé en Suisse et reconnu par l'organe de surveillance local FINMA, par la CSSF au Luxembourg et par la CBI en Irlande, et qui, à travers des véhicules d'investissement qu'il gère, privilégie des investissements dans les sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, qui peuvent améliorer le bien-être social et qui touchent à des questions importantes telles que l'environnement.

Elle est, à la connaissance de la Société, le deuxième actionnaire détenant la plus importante participation de la Société, et détient, à la date de l'Assemblée Générale, 3,89% du capital social de la Société et 3,88% des droits de vote de la Société.

Alen VUKIC, Chief Financial Officer de la société Copernicus Wealth Management, est co-fondateur du groupe Copernicus. Il occupe également les fonctions de Président de Thalia Capital Advisors SA et de Finpartners Financial Services SA et a passé 11 ans au sein de BSI Group (aujourd'hui EFG) dont quatre ans dans la société de gestion de patrimoine du groupe, Patrimony 1873 SA, qu'il a participé à créer. Depuis ses débuts en 2001 en tant qu'analyste financier, il a occupé les fonctions de co- gestionnaire du fonds BSI Multinvest Asia ex-Japan, Risk Manager Gestion d'Actifs de BSI, membre de la "Fondazione di Previdenza BSI SA" et du "Fondo Complementare di Previdenza BSI SA" (deux fondations du groupe BSI). Il est membre du conseil d'administration de plusieurs fonds privés dédiés, gérés par Copernicus en Irlande et au Luxembourg, et de Centrica SICAV, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières SICAV de Copernicus, ainsi que, depuis 2021, de l'Alliance des Gestionnaires de Patrimoine Suisses.