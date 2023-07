Carbios a levé 141 millions d'euros

Carbios a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 141 millions d'euros, après exercice total de la clause d'extension. Le produit net de l'émission des actions nouvelles est destiné à financer à hauteur d'environ 85% du montant initial de l'offre, la construction de la première usine de biorecyclage du PET pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 millions d'euros. Sa capacité de traitement est estimée à 50 000 tonnes par an.



A cet égard, il est précisé que la part de l'investissement dans la première usine non financée grâce au produit net de l'émission le serait grâce aux financements à recevoir d'Indorama Ventures (environ 110 millions d'euros), aux subventions de l'Etat français (30 millions d'euros) et de la Région Grand-Est (12,5 millions d'euros) et par une partie de la trésorerie disponible de la Société (s'élevant, pour rappel, à 83 millions d'euros au 31 mai 2023).



Le solde du produit net de l'opération, représentant environ 15% du montant initial de l'offre, complété du produit net issu de l'exercice total de la clause d'extension, sera utilisé par la société pour financer les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et pour accélérer le déploiement de ses activités de recherche pour d'autres polymères et/ou d'autres applications de ses technologies.