- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

Carbios aborde son étape industrielle en position de force

• Résultats annuels 2021 : premiers comptes consolidés IFRS et intégrant Carbiolice

• Projet de construction d'une première usine fortement soutenue financièrement par l'Etat et la Région Grand-Est : choix du site en France (Longlaville) en partenariat avec Indorama Ventures, leader mondial du PET recyclé

• Succès de la mise en service du démonstrateur industriel en septembre 2021 et confirmation de la validité du scale-up de la technologie de recyclage enzymatique de Carbios

• Prise de contrôle à 100 % de Carbiolice et intégration globale dans les comptes consolidés IFRS depuis le 4 juin 2021

• Nomination de Philippe POULETTY au poste de Président du Conseil d'administration au 1er avril 2022

• Nomination d'Emmanuel LADENT au poste de Directeur Général depuis le 1er décembre 2021

• Renforcement de la structure financière de Carbios : augmentation de capital de 114 millions d'euros auprès d'investisseurs français et internationaux et obtention d'un prêt de 30 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI)

• Position de trésorerie du Groupe Carbios de 105 millions d'euros au 31 décembre 2021, n'incluant pas le prêt de 30 M€ de la BEI à encaisser au premier semestre 2022

Clermont-Ferrand, vendredi 1er avril 2022 (06h45 CEST) - Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d'administration de la Société en date du 31 mars 2022. Les comptes de la Société ont été audités et sont disponibles sur le site internet de la Société.

« En 2021, Carbios a franchi de nombreux jalons techniques et industriels qui témoignent de la solidité et de la bonne exécution de notre stratégie. Les excellents résultats obtenus sur notre démonstrateur confortent les perspectives de déploiement industriel de notre technologie de recyclage biologique des plastiques et fibres de polyester PET. En collaboration avec les membres de notre Consortium, nous avons également produit les premiers échantillons de bouteilles PET de qualité alimentaire entièrement fabriqués à partir de plastiques recyclés par voie enzymatique ; une première mondiale. De plus, nous avons renforcé en mai 2021 notre structure financière avec une levée de fonds historique de 114 M€ et pris le contrôle de Carbiolice en juin. Conformément à nos objectifs et avec un fort soutien financier de l'Etat et de la Région Grand-Est, nous permettrons bientôt à la France d'accueillir sur son territoire le premier procédé industriel de recyclage biologique du plastique au monde. Plus de 50 000 tonnes de plastique PET pourront être recyclés par an, grâce aux procédé enzymatique de Carbios, » commente Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. « Notre priorité pour 2022 est tout d'abord de finaliser les modalités de notre partenariat avec Indorama Ventures, qui hébergera sur son site français, à Longlaville, la première usine au monde opérant notre procédé de recyclage biologique. Il s'agira également cette année d'optimiser notre stratégie de commercialisation, tout en poursuivant nos efforts d'innovation sur la fin de vie d'autres polymères. »

RESULTATS ET COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Les états financiers de la Société au 31 décembre 2021 sont les premiers comptes consolidés présentés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l'Union européenne, et notamment en application d'IFRS 1 « Première application des Normes internationales d'information financières », à la date de préparation des états financiers.

Ces comptes consolidés aux normes IFRS comprennent les comptes de Carbios, société mère, ainsi que les titres mis en équivalence de sa filiale Carbiolice jusqu'au 3 juin 2021, puis les comptes de cette dernière en intégration globale au 31 décembre 2021 faisant suite à la prise de contrôle de Carbios sur Carbiolice. Le groupe formé par les sociétés Carbios et Carbiolice est ci-après dénommé le « Groupe ». En application de la norme IFRS 3, les actifs acquis et passifs repris de Carbiolice ont été comptabilisés initialement à leur juste valeur à la date d'acquisition.

Ces état financiers IFRS du Groupe ont été établis afin de proposer une information financière de qualité, conforme à celle proposée par des sociétés comparables et sur la base de standards internationaux.

Les comptes consolidés IFRS du Groupe sont par ailleurs disponibles sur le site internet de la Société

Synthèse des principaux enjeux de cette conversion IFRS :

Compte de résultat et indicateurs « ajustés » des effets d'IFRS 3 suite à la prise de contrôle de Carbiolice :Compte de résultat consolidé (en milliers d'euros)

31/12/2020 12 mois

Chiffre d'affaires

105

128

Frais de recherche et développement, nets

-7 727

-3 176

Frais de recherche et développement Subventions et autres produits de l'activité Capitalisation des frais de développement

-11 732 3 597

-5 698

Frais commerciaux et marketing

409 -1 976

2 522 -

-1 253

Frais généraux et administratifs

-6 251

-1 983

Charges opérationnelles

Autres produits et charges opérationnels (1)

-6 412

21 211

603

Résultat opérationnel (2)

Résultat financier Résultat avant impôt

Impôt sur le résultat

5 363 -454 4 908 -

-5 682 -313 -5 995 -

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (3)

-1 128

-2 278

Résultat net de la période (4)

-8 273

Impacts comptables IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice :

Autres produits et charges opérationnels (1)

21 211

603

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (3)

Résultat opérationnel "ajusté" des impacts IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice (2)-(1)

-2 278

-15 848

-6 285

Résultat net "ajusté" des impacts IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice (4)-(1)-(3)

-6 598

• Chiffre d'affaires, selon la norme IFRS 15

Au titre des exercices 2020 et 2021, le chiffre d'affaires comptabilisé au sens IFRS 15 concerne des études de faisabilité, des tests et des prestations de recherche avec obligation de performance, ainsi que des livraisons de matières premières et d'échantillons de Masterbatch Evanesto® par Carbiolice.

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 105 K€ contre 128 K€ euros au 31 décembre 2020.

• Charges opérationnelles courantes

Dans le cadre de la présentation de ses comptes consolidés en IFRS, le Groupe présente un compte de résultat par destination. Ainsi, les charges opérationnelles courantes sont catégorisées et présentées dans le compte de résultat en : Frais de recherche et développement, nets, en Frais commerciaux et marketing ainsi qu'en Frais généraux et administratifs.

Les données 2021 comprennent les comptes Carbios en année complète ainsi que les comptes Carbiolice pour la période du 4 juin 2021 au 31 décembre 2021, tandis que les comptes 2020 ne font apparaitre que les données de Carbios en année complète, et ce dans la mesure où Carbiolice était mise en équivalence jusqu'au 3 juin 2021. Pour 2021, les charges opérationnelles s'élèvent à 15 953 K€ contre 6 412 K€ en 2020.

Pour accompagner la croissance de ses activités, l'effectif moyen de la Société est passé de 31 personnes en 2020 à 46 personnes en 2021.

Frais de Recherche & Développement nets : Le Groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement sur l'ensemble de ses thématiques d'innovation et en particulier sur le recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET. Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 7 727 K€ en 2021 contre 3 176 K€ en 2020.

Au titre de l'exercice 2021 :

- Concernant les Frais de recherche et développement, le Groupe a engagé 11 732 K€ de dépenses, conformément à ses ambitions d'industrialisation. L'augmentation significative des frais de R&D est principalement liée à la mise en service de son démonstrateur industriel et dans une moindre mesure à l'intégration de Carbiolice à partir du 4 juin 2021. Les principales évolutions s'expliquent par l'augmentation des coûts de personnel avec un effectif en forte croissance au démonstrateur industriel, ainsi qu'au recours à des prestations externes.

- Concernant les Subventions et autres produits de l'activité, le Groupe a constaté 3 597 K€ venant compenser en partie ces frais de R&D. Ce poste comprend notamment des crédits impôt recherche (« CIR ») de 2 265 K€ pour Carbios et 721 K€ pour Carbiolice au titre de l'exercice 2021 (contre respectivement 1 488 K€ et 577 K€ en 2020, ces montants ayant été encaissés en 2021).

- Enfin, le Groupe a capitalisé des Frais de développement relatifs au projet de recyclage enzymatique du PET, à hauteur de 409 K€, à partir du 1er octobre 2021 en conformité avec les critères d'activation de la norme IAS 38.

Frais commerciaux et marketing : Les frais commerciaux et marketing s'élèvent à 1 976 K€ sur l'exercice 2021 contre 1 253 K€ en 2020. Cette hausse de 723 K€ provient principalement d'une part de l'intégration globale de Carbiolice à partir du 4 juin 2021 et d'autre part, du renforcement des équipes commerciales du Groupe pour accompagner l'accélération de ses développements.

Frais généraux et administratifs : Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 6 251 K€ sur l'exercice 2021 contre 1 983 K€ en 2020. Cette hausse de 4 268 K€ s'explique principalement par la hausse des charges de personnel, du fait du fort accroissement de l'effectif durant l'exercice 2021 et dans une moindre mesure par des prestations de conseils.

• Autres produits et charges opérationnelles, résultat opérationnel « ajusté » et résultat net « ajusté »

L'application des normes IFRS ainsi que la prise de contrôle de Carbiolice en date du 4 juin 2021 ont généré des retraitements comptables IFRS qui viennent impacter le compte de résultat consolidé sur l'agrégat des « Autres produits et charges opérationnels ».

Au 31 décembre 2020, l'augmentation de capital du 22 octobre 2020 a eu pour effet de diluer la participation de Carbios dans

Carbiolice pour la porter de 70,72 % à 62,71 %. Cette dilution a généré un produit non monétaire d'une valeur de 0,5 million d'euros comptabilisé en « Autres produits et charges opérationnels ».

Au 31 décembre 2021, par application de la norme IFRS 3, la cession des titres précédemment mis en équivalence (préalable à l'acquisition de la totalité des titres de Carbiolice) a généré un boni non monétaire net évalué en fonction de la quote-part antérieurement détenue par Carbios dans Carbiolice à la juste valeur, qui s'élève à 21,2 millions d'euros. Ces éléments n'ont donc eu aucun impact en termes de flux de trésorerie pour le Groupe.

Pour faciliter la lecture et la compréhension de ces états financiers, le Groupe présente un résultat opérationnel « ajusté » qui correspond au résultat opérationnel retraité des éléments relatifs aux opérations sur Carbiolice incluses dans les « Autres produits et charges opérationnels » et qui vient refléter uniquement l'impact des produits des activités ordinaires ainsi que les charges opérationnelles « courantes ». Ainsi, ce résultat opérationnel « ajusté » correspond à une perte de 15,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre une perte de 6,3 millions d'euros au 31 décembre 2020, une évolution liée principalement à l'augmentation des frais de R&D et de G&A susmentionnés, en ce compris la prise en compte de Carbiolice à partir du 4 juin 2021.

Le Groupe présente également un résultat net « ajusté » des effets IFRS sur la prise de participation de Carbiolice, qui prend en compte le résultat financier, la charge d'impôt et le retraitement / l'annulation de la « quote-part du résultat dans les sociétés mises en équivalence ». Ainsi, ce résultat net « ajusté » correspond à une perte de 16,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre une perte de 6,6 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Bilan simplifié :Etat de situation financière consolidée

(en milliers d'euros)

ACTIF

Goodwill

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Droits d'utilisation

Titres mis en équivalence Actifs financiers

Actifs non courants

Créances clients Autres actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs courants

Total Actif