Carbios : annonce 101 millions d'euros de trésorerie et une visibilité au-delà des 12 prochains mois

Carbios annonce qu’au 31 décembre 2022, le montant de sa trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevait à 101 millions d’euros (contre 105 millions d’euros au 31 décembre 2021) « lui permettant de poursuivre ses développements au-delà des 12 prochains mois ». Ce spécialiste du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 70 000 euros contre 126 000 euros au 31 décembre 2021.



" Pour l'avenir ", " nous sommes pleinement engagés avec nos partenaires pour démarrer dès cette année la construction de cette première usine au monde exploitant notre technologie de biorecyclage des plastiques PET " annonce Emmanuel Ladent, Directeur général de Carbios.



Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 12,99 millions d'euros en 2022 contre 8,998 millions d'euros en 2021.