Carbios : annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 105 M pour financer ses plans de développement industriel représentant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles

Carbios (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d’une offre globale (l’ « Offre »), d’un montant initialement prévu de 105 M€. L’Offre pourra être portée jusqu’à un maximum de 120,75 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Principales modalités de la transaction

Augmentation de capital par voie d’offre au public et avec un délai de priorité de 4 jours de bourse à titre irréductible pour les actionnaires existants

Deux actionnaires stratégiques de Carbios, L’Oréal (via son fonds de capital-investissement BOLD) et Michelin Ventures, se sont engagés irrévocablement à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de leur participation actuelle de 10,36% du capital de Carbios

Montant initial de 105 M€ pouvant être porté jusqu’à 120,75 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

Prix de souscription maximum de 41 € par action nouvelle

Délai de priorité et offre au public : du 3 mai 2021 au 6 mai 2021 inclus

Placement privé : du 3 mai 2021 au 10 mai 2021

Eligible au PEA et PEA-PME

Rationnel de la transaction

La Société envisage d’utiliser les fonds qui seront levés notamment afin de financer :

la construction d’une Unité de référence exploitant sa technologie enzymatique de recyclage à 100% du PET dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par an et pour laquelle l’investissement est estimé à environ 100 M€, à hauteur d'environ 65% du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l’investissement dans l’Unité de référence non financée grâce au produit net de l’émission le sera, le moment venu, par le biais d’autres sources de financement;

les dépenses opérationnelles de la Société, à hauteur d'environ 5% du produit net de l'émission;

les dépenses opérationnelles liées à l’usine de Démonstration en cours de construction sur le site industriel de Cataroux dont 10 à 15 M€ restent à financer par la Société, à hauteur d'environ 5 % du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l’investissement dans l’usine de Démonstration non financée grâce au produit net de l’émission le sera, le moment venu, par le biais d’autres sources de financement;

les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et au PLA et le déploiement de ses activités de Recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de ses technologies, à hauteur d'environ 10 % du produit net de l'émission; et

la rationalisation de son portefeuille en vue de développer ses technologies de biodégradation au-delà du PLA, à hauteur d'environ 15 % du produit net de l'émission.

Sur la base des éléments de trésorerie à date et des dépenses prévisionnelles de la Société, le produit net de l’émission devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu’à fin 2023.

BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities, J.P. Morgan, Natixis et ODDO BHF SCA agissent en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l’Offre (ensemble, les « Banques »).

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : « La pollution plastique est l'un des défis majeurs de notre époque ! Le plastique est présent dans notre vie quotidienne sous de nombreuses formes et dans de nombreux domaines, mais seule une petite quantité de ce plastique est actuellement recyclée. Nos équipes de recherche et développement ont développé une technologie unique au monde basée sur l'utilisation d'enzymes pour déconstruire tout type de déchets PET (bouteilles, emballages, fibres de polyester…) en ses constituants de base (monomères) qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire de nouveaux produits PET recyclables à l’infini et de la même qualité que les originaux. Il s'agit d'un tournant majeur dans l'industrie des plastiques et Carbios est au cœur de cette révolution. D'ici septembre, nous aurons construit un démonstrateur industriel qui nous permettra de générer suffisamment de données techniques pour projeter le fonctionnement des futures unités industrielles. Et nous avons récemment annoncé que nous allons construire notre propre unité de référence qui utilisera notre technologie de recyclage 100% PET, et dont la construction devrait débuter fin 2022, avec les premiers revenus de cette unité attendus en 2025. Pour financer ces nouvelles ambitions, nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital. Ouverte à tous, actionnaires et non-actionnaires, elle vous permet d'acquérir des actions dans notre société et de participer avec nous à la mise en place d'une économie plastique circulaire pérenne qui profitera aux générations futures et à notre planète. »

MODALITES DE L’OFFRE

Les actionnaires de la Société, inscrits en compte à la date du 30 avril, bénéficieront d’un délai de priorité à titre irréductible de 4 jours de bourse du 3mai au 6 mai (inclus) sur le montant initial de l’Offre (à l’exclusion de l’exercice, le cas échéant, de la clause d’extension). Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité ainsi que les actions nouvelles susceptibles d’être émises suite à l’exercice de la clause d’extension feront l’objet d’une offre globale (l’ « Offre Globale ») comprenant (a) une offre au public en France (l’ « Offre au Public ») principalement destinée aux personnes physiques, et (b) un placement privé à l’international (le « Placement Privé International ») (i) dans l’Union Européenne (y compris la France) et certains autres pays (à l’exclusion des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon) ; et (ii) aux Etats-Unis à un nombre limité d’ « investisseurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers, « QIB ») au sens de la Règle 144A (« Rule 144A ») en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et / ou des « investisseurs institutionnels accrédités » (institutional accredited investors) au sens de la Rule 501 (a) (1), (2), (3), (7), (8), (12) ou (13) de la Regulation D du Securities Act (« IAI ») en vertu d’une dispense d’enregistrement conformément à la Section 4(a)(2) du Securities Act.

Les ordres passés dans le cadre de l’Offre Globale pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité.

Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 41 € par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.

Le nombre maximum d’actions nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l’augmentation de capital est de 3.000.000 d’actions nouvelles (en cas d’exercice intégral de la clause d’extension), conformément à la 5ème résolution de l’assemblée général de la Société du 8 janvier 2021 (l’ « Assemblée Générale »).

Le nombre définitif d’actions à émettre ainsi que le prix final de l’Offre seront déterminés à l’issue du Placement Privé International, le 10 mai 2021 (voir la section “Structure de l’Offre et calendrier indicatif » ci-dessous).

Engagements de souscription

BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development), actionnaire détenant 482.834 actions de la Société (soit 5,91% du capital), s’est engagé irrévocablement (i) à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société et (ii) à placer un ordre de souscription dans le cadre du Placement Privé International, avec pour objectif de permettre le maintien de sa quote-part dans le capital de la Société en cas d'exercice en tout ou en partie de la Clause d'Extension.

Michelin Ventures, actionnaire détenant 363.410 actions de la Société (soit 4,45% du capital), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant maximum en euros correspondant au produit du montant initial de l'augmentation de capital (hors clause d'extension) et de sa quote-part dans le capital de la Société.

La Société n’a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires [ou d’autres investisseurs potentiels] en ce qui concerne l’augmentation de capital.

Engagements d’abstention et de conservation

La Société a convenu d’un engagement d’abstention expirant 120 jours calendaires après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que spécifiées dans la note d’opération et d'une possibilité de levée par les Banques.

Certains actionnaires détenant une participation significative dans la Société (BOLD et Michelin Ventures), disposant ensemble de 10,36% du capital de la Société, et administrateurs ont également signé des engagements d’abstention et de conservation prenant effet à la date de signature de ces engagements et se poursuivant pendant 90 jours à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Garantie

L’Offre fera l’objet d’un contrat de garantie et de placement entre la Société et les Banques (le « Contrat de Garantie ») qui pourra être résilié par les Banques à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement, sous réserve de certaines conditions habituelles pour ce type de contrat.

Dans l’hypothèse où le Contrat de Garantie ne serait pas signé, l’Offre serait annulée. En cas de non-signature ou de résiliation du Contrat de Garantie, cette information fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext Growth.

Le Contrat de Garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

En cas de demande insuffisante, l'Offre pourra être annulée ou réduite aux ordres de souscription effectivement reçus pour autant qu'ils représentent au moins 75% du montant initial de l'Offre, l'Offre étant annulée en dessous de ce seuil. Si l'Offre devait être annulée, tous les ordres de souscription reçus deviendraient alors nuls et non avenus et seraient annulés rétroactivement.

Principales modalités de l’augmentation de capital

Montant de l’émission et nombre d’actions nouvelles à émettre

L’augmentation de capital s’élève à un montant brut initial (prime d’émission incluse) de 105 M€, pouvant être porté à un montant maximum de 120,75 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, représentant un maximum de 15% du montant initial. Conformément à la 5ème résolution de l’Assemblée Générale, le nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre de l’augmentation de capital est de 3.000.000.

Structure de l’offre et calendrier indicatif

Délai de priorité

L’augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec un délai de priorité à titre irréductible des actionnaires (portant sur le montant initial de l’augmentation de capital uniquement) de 4 jours de bourse consécutifs, du 3 mai 2021 au 6 mai 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris), accordé aux actionnaires inscrits en compte à la date du 30 avril 2021.

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires de la Société peuvent souscrire à titre irréductible, au prorata de leur participation au capital social de la Société, pour le montant initial de l'Offre (hors exercice de la clause d’extension).

En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de souscription prioritaire en euros portant sur un montant maximum correspondant à (i) 105 millions d’euros multiplié par (ii) le nombre d’actions de la Société qu’il détient (et qu’il aura immobilisées) au 30 avril 2021 et divisé par (iii) 8.164.472 (nombre d’actions existantes à ce jour).

A titre d’illustration, un actionnaire qui détiendrait 816 actions soit 0,01% du capital pourra souscrire à titre irréductible pour un montant maximal égal à 0,01% du montant initial de l'Offre (hors exercice de la clause d'extension), soit jusqu’à 10.494 euros, avec la certitude d’être servi intégralement, que l’augmentation de capital soit réalisée à 100%, 75%, ou 115% du montant initialement visé.

Placement Privé International et Offre au Public

Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité, ainsi que les actions nouvelles à émettre, le cas échéant, en cas d’exercice, en totalité ou partie, de la clause d’extension, feront l’objet d’une Offre Globale, comprenant :

une Offre au Public en France, principalement destinée aux personnes physiques, ouverte du 3 mai 2021 au 6 mai 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet (si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier), et

un Placement Privé International destiné aux investisseurs institutionnels, du 3 mai 2021 au 10 mai 2021 (inclus) à [12] heures (heure de Paris) comportant : une offre dans l'Union Européenne (y compris en France) destinée à des investisseurs qualifiés ; et un placement aux Etats-Unis à un nombre limité de QIBs au sens de la Rule 144A en vertu du Securities Act et/ou des IAI au sens de la Rule 501 (a) (1), (2), (3), (7), (8), (12) ou (13) de la Regulation D du Securities Act en vertu d’une dispense d’enregistrement conformément à la Section 4(a)(2) du Securities Act.



Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du nombre d’actions auquel ils peuvent prétendre au titre de l’exercice du délai de priorité devront le faire en passant un ordre dans le cadre de l’Offre Globale, étant précisé que les actionnaires ne bénéficient pas dans ce cadre d’une quelconque priorité.

Les ordres passés dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement Privé International pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité.

Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public sera égal au prix de souscription des actions nouvelles à émettre dans le cadre du Placement Privé International (le « Prix de l’Offre »). Le nombre final d’actions à émettre ainsi que le prix final de l’Offre seront fixés à la clôture du Placement Privé International, prévue le 10 mai 2021, étant précisé que le Prix de l’Offre, conformément à la 5ème résolution de l’Assemblée Générale, sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, avec une décote maximale de 20%. Le nombre définitif d'actions à émettre ainsi que le prix final de l'Offre feront l'objet d'un communiqué de presse ultérieur.

Calendrier indicatif

03/05/2021 Ouverture du délai de priorité, de l’Offre au Public et du Placement Privé International 06/05/2021 Clôture du délai de priorité et de l’Offre au Public à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet (si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier) 10/05/2021 Clôture du Placement Privé International à [12] heures (heure de Paris) Centralisation Fixation des modalités définitives de l’augmentation de capital (en ce compris l’exercice de la clause d’extension, le cas échéant) Signature du Contrat de Garantie Diffusion par la Société du communiqué de presse annonçant les résultats de l’augmentation de capital Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre 12/05/2021 Émission et règlement-livraison des actions nouvelles dans le cadre de l’Offre Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris

Mise à disposition du prospectus

Carbios informe avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (i) son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice 2020 le 14 avril 2021 sous le numéro D.21-0306 (le « DEU ») et (ii) un amendement au DEU le 30 avril 2021 sous le numéro D.21-0306-A01 (l’ « Amendement au DEU »).

Le DEU et l’Amendement au DEU sont disponibles sans frais sur le site Internet de la Société (www.carbios.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Le prospectus, ayant reçu le numéro d'approbation n°21-126 en date du 30 avril 2021 (le « Prospectus »), est composé (i) du DEU, (ii) de l’Amendement au DEU, (iii) d’une note d’opération (la « Note d’Opération ») ainsi que (iv) d’un résumé du Prospectus inclus dans la Note d’Opération.

Le Prospectus est disponible sans frais sur le site Internet de la Société (www.carbios.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques décrits dans le chapitre 3 du DEU ainsi que dans le chapitre 2 de la Note d’Opération, avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de Carbios.

Par ailleurs, si les actionnaires existants ne souscrivent pas d’actions dans le cadre du délai de priorité qui leur est réservé, leur pourcentage de participation dans le capital et les droits de vote de la Société sera significativement diminué (et d’autant plus en cas d’exercice en tout ou partie de la clause d’extension), sans que cette dilution puisse être estimée à la date du Prospectus, le prix et le nombre d’actions nouvelles étant fixés à la fin de la période de souscription sans pouvoir être déterminés à la date du Prospectus. Il est par ailleurs rappelé que le délai de priorité réservé aux actionnaires n’est ni négociable ni cessible.

A propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui une part majoritaire aux côtés du fonds SPI opéré par Bpifrance.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter : Carbios Linkedin : Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

