Carbios : annonce le regroupement de ses installations sur un site Michelin à Clermont-Ferrand

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce le regroupement de ses équipes sur un même site appartenant au Groupe Michelin et situé à proximité des installations clermontoises de Carbios.

Les bâtiments mis à disposition de Carbios permettront d’accueillir l’ensemble des activités de la Société réparties à ce jour sur plusieurs sites et en particulier, le laboratoire de développement, le pilote et le démonstrateur industriel de sa technologie de recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET. Ce regroupement favorisera les synergies opérationnelles de la Société pour conduire le développement de ses projets et assurer leur optimisation technologique et économique.

Cette décision stratégique, conforte les ambitions de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques. La qualité des infrastructures permettra à Carbios d’améliorer le profil de risques associé à la phase de démonstration industrielle en maîtrisant les coûts et les délais. Les équipes opérationnelles regroupées sur un même site bénéficieront ainsi d’un environnement optimal, afin de mener à bien l’industrialisation de la technologie Carbios. Initialement prévu sur la commune de Saint-Fons dans la vallée du Rhône, le démonstrateur industriel, désormais intégré sur un nouveau site, devrait être opérationnel dès septembre 2021 versus juin 20211. Ce regroupement permet de confirmer l’objectif de Carbios des premières concessions de licences d’exploitation attendues à horizon 2023 et une meilleure intégration des partenaires actuels et futurs de la Société.

Le Groupe Michelin, qui a renouvelé sa confiance en Carbios en participant au récent succès de son augmentation de capital, confirme par cette mise à disposition, son intérêt pour les technologies innovantes développées par la Société.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, commente : « Ce regroupement constitue une réelle opportunité pour Carbios de renforcer les synergies de ses équipes et de favoriser la cohérence de l’ensemble de ses activités pour accélérer notre innovation. Cette collaboration avec un Groupe d’envergure mondiale tel que Michelin confirme l’attractivité de nos technologies et permettra à Carbios de bénéficier d’un écosystème unique pour poursuivre sa phase d’industrialisation. »

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, rendues possibles grâce au soutien de Bpifrance (Projet THANAPLAST™, OSEO ISI), constituent une première mondiale et permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

1 Cf. communiqué de presse du 29 juin 2020

