Carbios : renforce significativement son portefeuille de brevets

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, fait le bilan sur son portefeuille de brevets pour l’année 2020.

Depuis sa création, Carbios sécurise et renforce continuellement son portefeuille de Propriété Intellectuelle en protégeant ses principales innovations de recherche et développements industriels. Le portefeuille de Carbios comprend, à fin 2020, 38 familles de brevets dont 18 protègent son procédé de recyclage, ainsi que les enzymes propriétaires associées dégradant le PET.

En 2020, le portefeuille de la Société s’est enrichi de 4 nouvelles familles de brevets sur de nouvelles enzymes PET optimisées, consolidant significativement sa position de pionnier sur l’identification, le développement et l’optimisation d’enzymes de dégradation des polymères plastiques et textiles.

Lise Lucchesi, Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios : « 2020 fût une année forte en actualités pour Carbios ! Après la reconnaissance scientifique de notre technologie de recyclage enzymatique du PET par la prestigieuse revue Nature, la délivrance de ces brevets à l’international valide le caractère innovant et majeur de notre approche et confirme notre avance technologique dans le développement de solutions durables pour la gestion du cycle de vie des matériaux plastiques et textiles. »

Onze brevets ont été délivrés sur l’ensemble des thématiques de la Société en 2020 (dont 7 aux États-Unis), portant à 33 le nombre de brevets délivrés dans le portefeuille Carbios. Deux brevets ont été notamment délivrés aux Etats-Unis sur les enzymes PET décrites dans la revue Nature1.

Parallèlement, Carbios a complété la couverture de sa famille de brevets historique sur le procédé de recyclage enzymatique du PET avec de nouvelles délivrances au Canada, en Chine et en Inde (celles-ci viennent s’ajouter aux délivrances déjà obtenues aux États-Unis, en Europe et au Japon2).

Le vaste portefeuille de brevets de Carbios est une indication du rôle de premier plan que la Société joue à l’échelle mondiale dans le recyclage enzymatique des déchets plastiques et fibres à base de PET. En enrichissant son capital immatériel, Carbios assure ainsi à ses partenaires industriels actuels et futurs un avantage stratégique concurrentiel sur des marchés clés.

Prof. Dr. Uwe T. Bornscheuer, membre du Conseil Scientifique de Carbios : « Je me réjouis des avancées majeures réalisées dans le développement du premier procédé de recyclage enzymatique hautement efficace développé par Carbios et ses partenaires. Cette innovation est désormais renforcée par les derniers brevets délivrés. Je suis convaincu que ces réalisations et inventions représentent une excellente base pour l’économie circulaire de ce polyester largement utilisé, le PET. »

À propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs révolutionnant le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui une part majoritaire aux côtés du fonds SPI opéré par Bpifrance.

1 Cf : Communiqué de presse du 8 avril 2020

2 Cf : Communiqué de presse du 8 octobre 2019

