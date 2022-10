Série de nominations chez Carbios

Carbios, société de chimie verte fondée en 2011 par Truffle Capital, étoffe son organisation dans la perspective de son développement business et intègre de nouvelles expertises essentielles à la mise sur le marché de ses innovations. Stéphane Ferreira est désigné directeur des opérations et membre du comité exécutif à compter du 10 octobre 2022. Arnaud Tillon est nommé directeur Marketing du groupe. Martin Stephan quittera, quant à lui, le 15 octobre 2022, ses fonctions de directeur général délégué après presque six années passées au sein de Carbios.



Avec plus de 20 ans d'expérience dans la chimie de spécialités, Stéphane Ferreira possède une connaissance approfondie des marchés des sciences des matériaux et des sciences de la vie. Diplômé de l'Institut Agro Montpellier, il est titulaire d'un Master of Science in Life Sciences. Il a occupé des postes stratégiques et opérationnels chez DuPont et Arkema, travaillant dans plusieurs pays dont la France, l'Allemagne et la Corée.



Plus récemment, Stéphane Ferreira était Vice-Président Transformation pour l'entité business Coatings d'Arkema. Son leadership et son orientation client lui ont permis de mener avec succès de grands projets de transformation, en développant la culture, les processus et les partenariats stratégiques indispensables à la croissance des activités.



Pendant près de 30 ans de carrière dans la pétrochimie et l'industrie des matières plastiques, Frédéric Alarcon a tenu diverses fonctions de management en R&D, technologie, développement marché, support de production et services techniques à la clientèle chez BP Chemicals, Ineos et plus récemment Sibur.



Son expérience de Regional Licensing Manager chez Ineos l'a amené à travailler sur des projets d'investissement et à concrétiser des contrats de licences technologiques dans différentes régions du monde, en particulier sur le continent américain.



Avant d'intégrer Carbios, Arnaud Tillon a occupé plusieurs postes de direction Marketing-communication et de direction commerciale au sein de Nestlé Waters, où il a notamment été en charge de la marque Perrier, puis au sein du groupe Publicis.



Plus récemment, Arnaud Tillon avait rejoint l'univers du textile au sein du groupe de mode français IKKS pour relancer la marque à l'international. Durant l'ensemble de sa carrière, Arnaud Tillon s'est occupé de projets de développement business à l'international notamment en Amérique, Europe et Chine.