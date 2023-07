Carbon Minerals Limited est une société basée en Australie qui est engagée dans l'exploration des ressources naturelles dans le Commonwealth d'Australie. Les secteurs de la société comprennent l'exploration des ressources naturelles et la production primaire. La société détient les licences d'exploration pétrolière 1 et 12 du projet Coal-Seam-Gas du bassin de Gunnedah, situé en Nouvelle-Galles du Sud. Ces tenements sont détenus conjointement par la filiale de la société, Australian Coalbed Methane Pty Limited (ACM) et Santos QNT Pty Ltd (Santos). ACM détient un intérêt de 35% dans les titres et Santos détient les 65% restants. L'exploration de la société est effectuée dans le cadre d'un accord de coentreprise, Santos étant l'opérateur du projet.