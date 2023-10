Carbon Revolution Limited est une entreprise technologique basée en Australie. La société est engagée dans la commercialisation et l'industrialisation de la fabrication avancée de roues en fibre de carbone pour l'industrie automobile mondiale. La société développe et fabrique des roues automobiles en fibre de carbone en une seule pièce pour les fabricants de véhicules d'origine (OEM). La technologie de la société exploite la force de la fibre de carbone, dans un emballage léger qui ne compromet pas la durabilité. La technologie des roues en fibre de carbone offre également des possibilités de robustesse et de durabilité supérieures à celles des roues en aluminium, une plus grande flexibilité et liberté dans la conception des couleurs et des motifs, une réduction du bruit, des vibrations et de la rudesse (NVH) et la réalisation de roues aérodynamiques de grand diamètre qui sont moins pratiques en aluminium en raison des limitations de poids. Elle fournit ses roues à des clients tels que Ferrari, Ford, General Motors, Renault et JLR.