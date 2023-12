Carbon Revolution plc est une entreprise technologique mondiale et un fournisseur d'équipements d'origine (OEM). La société a commercialisé et industrialisé la fourniture de roues légères en fibre de carbone à l'industrie automobile mondiale. Elle est passée du simple prototype à la conception et à la fabrication de roues légères pour voitures et SUV dans les segments haute performance, premium et luxe, pour les marques automobiles les plus prestigieuses. Elle se concentre sur la création d'une entreprise de technologie avancée importante et durable qui fournit sa technologie de roues légères aux constructeurs automobiles du monde entier. Sa technologie légère apporte des améliorations inégalées en termes de performances, d'efficacité et de maniabilité, ce qui se traduit par une meilleure conduite, un meilleur rendement énergétique, une plus grande autonomie et une réduction significative des temps au tour. Ses applications comprennent l'automobile, les équipementiers, les véhicules électriques, l'aérospatiale, le sport automobile et les véhicules lourds. L'entreprise est la société mère de Carbon Revolution Limited.

Secteur Chimie de spécialité