Les pays établissent un plan sur 12 mois pour accélérer la réduction des émissions de l'industrie

Annoncé lors des négociations climatiques COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Canada étaient parmi ceux qui ont soutenu un ensemble de 25 "actions prioritaires" qu'ils visent à dévoiler d'ici les négociations de l'année prochaine à Dubaï.

Ils espèrent qu'en s'accordant collectivement sur une série d'étapes, par exemple en convenant d'une date pour l'élimination progressive des véhicules à essence, ils pourront envoyer au marché un signal clair d'orientation politique qui encouragera les investisseurs et les entreprises à agir.

Établies à l'origine en tant que "Breakthrough Agenda" lors des négociations climatiques COP26 à Glasgow, les actions prioritaires couvrent également l'hydrogène et l'agriculture, les bâtiments et le ciment devant être ajoutés en 2023.

Des coalitions d'entreprises se réuniront pour chaque secteur, dirigées par un groupe central et renforcées par des groupes financiers et industriels travaillant également sur les mêmes problèmes.

"Une collaboration radicale est nécessaire pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C.", a déclaré Nigel Topping, champion de haut niveau des Nations Unies pour le changement climatique au Royaume-Uni, en référence à l'objectif climatique mondial de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici le milieu du siècle.

"Le Breakthrough Agenda est le plus grand effort de collaboration jamais entrepris pour faire baisser le coût de la réduction des émissions dans les secteurs de l'électricité, des transports, de l'acier, de l'hydrogène et de l'agriculture, conformément à la trajectoire de 1,5°C."

Treize pays avaient signé pour accélérer les actions dans le domaine de l'agriculture, sous la houlette de la Grande-Bretagne et de l'Égypte, par exemple en augmentant les investissements afin de générer des solutions pour atténuer le changement climatique et s'adapter à ses impacts.

"Cela représente un plan international concret pour décarboniser les secteurs à fortes émissions d'ici 2030 et aider les pays en développement à saisir l'opportunité d'une croissance et d'un développement à faible émission de carbone et résilients au changement climatique", a déclaré Mahmoud Mohieldin, champion de haut niveau des Nations unies pour le changement climatique en Égypte.