Carbonxt Group Ltd est une société australienne spécialisée dans les technologies propres. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de produits spécialisés en charbon actif, axés sur la capture des contaminants dans les processus industriels qui émettent des quantités importantes de polluants nocifs. La société produit et fabrique du charbon actif en poudre et des granulés de charbon actif pour la purification industrielle de l'air, le traitement des eaux usées et d'autres marchés en phase liquide et gazeuse. Ses produits comprennent MATS-PAC, MATS-PACK S, CXT-WETJECT, CXT-NAQ-ACP, CEM-PAC, CEM-PAC-S, MACT-PAC, CXT-BB500, CXT-BB600, CXT-BB800, CXT-BB+, CXT-ACP60V, CXT-ACP50V, CXT-ACP45V, CXT-AQP50 et HYDRESTOR.

Secteur Produits chimiques de base