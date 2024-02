Carclo plc est une entreprise basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions techniques à valeur ajoutée pour les sciences de la vie, les composants de précision, l'optique spécialisée et l'industrie aérospatiale. Les divisions de la société comprennent Carclo Technical Plastics (CTP) et Aerospace. La division Carclo Technical Plastics fabrique des composants plastiques moulés à tolérance fine, qui sont utilisés dans les produits médicaux et électroniques. La division Aerospace comprend deux entreprises : Bruntons Aero Products et Jacottet, qui fabriquent une gamme de composants spécialisés pour l'industrie aérospatiale. Il s'agit notamment de câbles de commande, de pièces usinées spécialisées, d'ailettes aérodynamiques, de fils de guidage et de barres d'accouplement. La société opère principalement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde, en France, en République tchèque et en Chine. Les produits de la société sont fournis à des clients de divers marchés, tels que le médical, l'électronique, l'optique et les câbles de commande pour l'aérospatiale.

Secteur Produits chimiques de base