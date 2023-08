Carclo PLC - fournisseur de produits plastiques techniques basé à Ossett, en Angleterre - David Bedford, directeur financier et secrétaire général, a démissionné aujourd'hui. Eric Hutchinson, ancien directeur non exécutif, est promu directeur financier et secrétaire général, avec effet immédiat. Eric Hutchinson a été directeur financier de Spirent Communications PLC pendant 13 ans, puis directeur général pendant six ans, avant de prendre sa retraite en 2020. Il a rejoint Carclo en tant qu'administrateur non exécutif en janvier 2021 et a été nommé président du comité d'audit et de risque deux mois plus tard. Rachel Amey, directrice non exécutive, remplace Hutchinson en tant que présidente du comité d'audit et de risque, également avec effet immédiat.

Frank Doorenbosch, directeur général, remercie M. Bedford pour "son engagement indéfectible envers la société, en particulier pendant les périodes les plus difficiles" et déclare à propos de M. Hutchinson : "Sa grande perspicacité financière, associée à un palmarès important de réussites opérationnelles, fait de lui le candidat idéal pour diriger notre stratégie renouvelée".

Cours actuel de l'action : 14,45 pence, en hausse de 3,2 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

