Card Factory plc est une société britannique spécialisée dans la vente au détail de cartes de vœux, d'articles d'habillage et de cadeaux. Les segments de la société comprennent Cardfactory Stores, Cardfactory Online, Getting Personal, Partnerships et Printcraft. Le segment Cardfactory Stores comprend la vente au détail de cartes de vœux, d'accessoires de célébration et de cadeaux, principalement par l'intermédiaire d'un réseau de magasins au Royaume-Uni, avec un petit nombre de magasins en République d'Irlande. Son segment Cardfactory Online comprend la vente au détail de cartes de vœux, d'accessoires de célébration et de cadeaux via sa plateforme en ligne. Le segment Getting Personal est un détaillant en ligne de cartes et de cadeaux personnalisés. Son segment Partnerships vend des cartes de vœux, des accessoires de célébration et des cadeaux par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires de vente au détail au Royaume-Uni et à l'étranger. Le segment Printcraft est un fabricant de cartes de vœux et de cadeaux personnalisés qui vend sa production au sein du groupe aux magasins et aux entreprises en ligne.

Secteur Détaillants autres spécialités